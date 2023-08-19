Dibi tutan tencereyi ovalamadan parlatma tekniği! Artık çöpe atmanıza gerek yok. Mutfakta en çok kullanılan eşyalardan biri olan tencereler, zamanla kullanım izleri ve lekelerle dolabınızda yer kaplar. Bu durumda genellikle tencereleri çöpe atmak yerine, çeşitli yöntemler deneyerek parlatmayı tercih ederiz. Ancak, tencereleri parlatmak için kullanılan kimyasal ürünlerin hem sağlığımız hem de doğa için zararlı olduğunu unutmamalıyız.

Bu yazımızda sizlere, tencereyi ovalamadan parlatmanın en etkili yöntemini sunuyoruz. Karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

- 1 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı karbonat

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı sirke

Karışımı hazırlamak için öncelikle suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içine karbonat ve tuzu ekleyin ve karıştırın. Son olarak sirkeyi ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım köpürerek kabaracaktır, bu normal bir durumdur.

Hazırladığınız karışımı, parlatmak istediğiniz tencerenin içine dökün ve 10-15 dakika bekletin. Bu süre sonunda tencereyi normal şekilde yıkayın ve kurulayın. Tencereniz eski parlaklığına kavuşacak ve kullanım ömrü uzayacaktır.

Dibi Tutmuş Çelik, Teflon Tencere Yağı Nasıl Yıkanır?

Dibi tutmuş tencerelerin yıkanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle de dibi tutan çelik tencerenin içerisine limon tuzu konularak sıcak su ile kaynatılabilir. Yoğun asit bulunan limon tuzu sayesinde çelik tencerenin dibi de temizlenmiş olacaktır. Tencerenin dibindeki yanık kısımlar temizlendikten sonra bir sünger yardımı ile tencerenin kalan kısımları da temizlenir.

Soğuyan tencere kullanıma hazır olacaktır. Teflon tencerenin dibi yandığında çok dikkatli bir şekilde temizlemek gerekir. Özellikle de tencerenin yanık kısımları tahta bir kaşık ile alınmalıdır. Sonrasında teflon tencerenin dibine bulaşık makinesi tableti konulur. Tabletin üzerine de sıcak su eklenir. Tablet iyice eriyene kadar yaklaşık 1 saat kadar beklenir. Sonrasında kirli su dökülüp teflon tencere sünger yardımı ile temizlenir. Tencerenin içindeki tablet bir gece bekletilip yaklaşık 1 saat kadar kaynatıldığında teflon tavanın içindeki lekeler de rahatça çıkacaktır.

Kaynak: hurriyet.com.tr - derleme: ulusal.com.tr - fotoğraflar: youtube.com -