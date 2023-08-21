Dibi tutmuş tavayı temizleme tekniği! Tem hamlede lekeler çıkıp gidiyor

Dibi tutmuş tavayı temizleme konusunda birçok kişi çaresiz hissedebilir. Ancak, doğru teknikleri kullanarak tavanızı kolayca temizleyebilirsiniz. Bu yazımızda, size tavayı temizlemenin en etkili yollarından birini sunacağız.

İlk adım olarak, tavanızı sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın. Bu işlem, tavada biriken yağ ve kirleri çözmeye yardımcı olacaktır. Daha sonra, bir spatula veya sert bir fırça kullanarak tavayı iyice ovun.

Eğer tavanızda hala lekeler varsa, bir sonraki adımda beyaz sirke kullanabilirsiniz. Sirkeyi tavaya dökün ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra, tavanızı tekrar yıkayın ve kurulayın.

Son olarak, limon suyu kullanarak tavayı parlatın. Limon suyunu tavaya sıkın ve bir bez yardımıyla tavanın her yerine yayın. Daha sonra, tavanızı sıcak suyla yıkayın ve kurulayın.

TAVADAKİ LEKELERİ TEMİZLEME TEKNİĞİ

İnatçı lekeler olabilir

Yanmış tavanızda oluşan lekeleri çıkartırken, inatçı lekelerle karşılaşabilirsiniz. Ama merak etmeyin onun da çözümü var:

Karbonatın üzerine birkaç damla su ekleyerek bir macun oluşturun. Oluşturduğunuz macunu çıkmayan lekelerin üzerine sürün ve macunu emmesini bekleyin. Macun iyice emildiğinde süngerle üzerinden geçin. Lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.

Yanmış tavaları temizlemek aslında bu kadar basit. Bu yöntemle hem yanan tencerelerinizi atmak zorunda kalmayacaksınız hem de tırnaklarınız hiç kırılmadan tencerelerinizi kolayca temizleyebileceksiniz.

Kaynak: Milliyet.com.tr - Derleme: Ulusal.com.tr