Dilek Taşı Efsanesi nedir? Dilek Taşı konusundaki sır!

Dilek Taşı Efsanesi'ndeki taşlar, milyonlarca plaj taşının bulunduğu uçsuz bucaksız alanın ortasında, kesintisiz bir bir beyaz kuvars süslenmiş bir taş bulmak, kaderin olağanüstü bir cilvesidir. Bu şans eseri kayanın binlerce yıldır kıyılarda acımasız dalgaları tarafından yuvarlanan ve boyut, şekil ve karakter bakımından benzersiz farklılıklara yol açan yolculuğunun bir kanıtıdır.

DİLEK TAŞI EFSANESİ

DİLEK TAŞI EFSANESİ'NDEKİ TAŞLAR

Dilek Taşı Efsanesi'ne göre, çevresinde beyaz veya pembe çizgiler bulunan bir taş bulursanız, bir Dilek Taşı bulmuşsunuz demektir. Şerit genellikle kuvars veya kalsittir. Gözlerinizi kapatıp dilek tutarken parmağınızı çizginin üzerinde gezdirirseniz, taşı atabildiğiniz kadar denize atarsanız veya başka birine verirseniz dileğiniz gerçekleşir. Kendiniz dışında bir kişi adına bir dilek tutun; o zaman tüm dilekleriniz gerçekleşir. En iyi Dilek Taşı, etrafını saran tek bir sürekli çizgiye sahiptir; kesintisiz ve başka çizgiler veya çizgilerle kesintiye uğramayan bir çizgi.

DİLEK TAŞI EFSANESİ'NDEKİ İNANIŞ

Dilek Taşı Efsanesi'ne göre başka bir inanış, taşı cebinizde tutmanız gerektiğini ve dileklerinizin gerçekleşeceğini savunuyor. Bu durumda taş, belirli bir dileği yerine getirmekten ziyade, daha çok bir iyi şans tılsımı olarak işlev görüyor inanışı var.

DİLEK TAŞI EFSANESİ'NDEKİ TAŞLAR NEREDE?

Dilek Taşı Efsanesi'nde ki taşlar basitçe söylemek gerekirse, dilek taşları, taşın tüm dış yüzeyi boyunca kesintisiz bir kuvars, kalsedon veya kalsit çizgisine sahip olan taşlardır. Taşın türü pek önemli değil, bunun yerine onları tanımlayan dış kısımdaki halkadır.

Dilek taşları birçok yerde bulunabilir ve bu sizin onları tam olarak nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, bazı insanlar bunların kırılmamış bir halkaya sahip pürüzsüz taşlar olması gerektiğini düşünüyor.

Bu durumda aranacak en iyi yerler kayalık sahiller ile dere ve nehir kenarlarıdır. Bu yerlerde sıklıkla ortaya çıkıyorlar ve çoğu durumda suyun hareketi onları pürüzsüz hale getiriyor. Fark etmesek de birçok insan, sahillerde bu taşları aramakla zaman geçiriyor.