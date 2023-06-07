Doğal yöntemlerle diş nasıl beyazlatılır?
Son zamanlarda bir çok insan diş beyazlatma yöntemini araştırıyor. Klinik müdahelelerle diş beyazlatmak mümkün olduğu gibi, doğal yollarla da mümkün. Peki doğal yöntemlerle diş nasıl beyazlatılır?
Dişlerimiz birden fazla etkiyle zamanla matlaşarak, parlaklığını ve beyazlığını kaybedebilir. Özellikle tüketilen bazı yiyecek ve içecekler, dişlerin lekelenmesine, plak oluşumuna ve dolayısıyla da beyazlığını kaybederek sarı renkte görünmesine yol açabilir. Bu renk değişimi de ancak düzenli temizleme ve diş beyazlatma ilaçlarıyla tedavi edilebiliyor.
Bununla birlikte, siz de evde kolay ve doğal yollarla diş beyazlatmayı deneyebilirsiniz. Ancak kesin sonuç için diş hekiminizin önerdiği yöntemleri dikkate almalısınız. İşte dişlerinizi beyazlatmanın 6 doğal yolu...
1- YAĞ ÇEKME (OIL PULLING)
Yağ çekme olarak bilinen diş beyazlatma yöntemi, bir tatlı veya yemek kaşığı organik yağ ile yapılıyor. Tercihen hindistan cevizi ya da susam yağı kullanabileceğiniz bu uygulamada, yağı ağzınızda 15-20 dakikaya kadar aralıklı olarak çalkalamanız gerekiyor. Buna, 3-4 dakikalık sürelerle başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak uygulamanız gereken bu yöntem, diş iltihaplarına, ağızdaki bakterileri azaltmaya, vücuttaki toksinleri atmaya ve dişlerde oluşan plakları yok etmeye de yardımcı olur.
2-KARBONATLA FIRÇALAMA
Karbonat, diş macunlarında bulunan ve doğal diş beyazlatmada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı karbonatı, iki çay kaşığı suyla karıştırıp macun kıvamına getirerek haftada birkaç kez fırçalayabilirsiniz. Karbonat, diş lekelerini çıkardığı gibi (özellikle çay ve kahve lekeleri), ağzınızdaki bakteri oluşumunu da engeller.
3-HİDROJEN PEROKSİT İÇEREN BEYAZLATMA JELİ
Hidrojen peroksit (oksijenli su), antiseptik özelliğiyle ağızdaki bakterileri önlemeye ve dişleri beyazlatmaya yardımcı olur. Hidrojen peroksiti, hem gargara olarak hem de hidrojen peroksit içeren beyazlatma jeliyle dişlerinizin rengini açmada kullanabilirsiniz. Burada önemli nokta kullanılan ürünün içeriği ve dozunun ayarlanmasıdır. Bunun için eczacınıza danışabilirsiniz.