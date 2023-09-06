Drakula'nın hastalığı şaşırttı! Drakula'nın mektubundaki analizler her şeyi ortaya çıkartı

Kazıklı Voyvoda namı değer Kont Drakula kesinlikle iyi biri değildi. Kont Drakula, tarihe adını kara lekeler ile yazdırmayı başarmıştı. Belki de Drakula, tarihte bu kadar suçlardan dolayı, üstüne insan eti yiyor yamyam diye lekelemeler atılmış olabilir. Çünkü, yapılan analizler ve Drakula'nın hastalığı, Drakula'nın çok fazla bitkisel protein tükettiğini gösteriyor. En son yapılan araştırmalar, Drakula'nın hastalığı olan, kanlı gözyaşları, Drakula'nın vejetaryen veya vegan da olabileceğini gösteriyor.

DRAKULA'NIN HASTALIĞI

Vlad ya da isterseniz Kont Drakula, Eflak'ı yönetiyordu ve düşmanlarına karşı uyguladığı vahşet sayesinde kötü bir üne kavuşmuştu. Yaşamı boyunca 80.000'e kadar ölümden sorumlu olabileceği düşünüluyor. Kont Drakula, düşmanlarını acımasızca öldürüyordu. Ölümlerin, büyük bir kısmını çivilere saplayarak, onların acı çekmesini izleyerek olmuştu. Hatta tarihçiler, Kont Drakula'nın kurbanları acı çekerken ve ölürken karşılarında yemek yediğini söylüyor.

Drakula'nın mektubu 1457 ve 1475 yıllarında yazdığı biliniyor. Drakula'nın üç mektubun kimyasal analizine göre, bu korkunç ziyafette hayvanların zarar görmemiş olması mümkün. Sibiu şehrinin hükümdarı Thomas Altemberger'e gönderilen ve vergi tahsilatı gibi konuları tartışan mektuplardan, hasara veya kirlenmeye neden olmadığı anlaşılan bir yöntem olan etilen-vinil asetat (EVA) kullanılarak örnek alındı.

Drakula'nın mektubundaki analizleri yazarlar, çalışmalarında, şöyle ifade ettiler:

- Yaklaşık 500 peptidi karakterize ettik ve bunların yaklaşık 100'ü kesinlikle insan kaynaklıydı.

Drakula'nın mektuplarında analiz çalışmaları çok hassas bir şekilde yapılmıştı. Bunları yakından analiz ederek, genetik bir bozukluk olan siliopatiyle ilgili proteinlerle ilişkili bazı peptitler buldular. Ayrıca retina hastalıkları ve inflamatuar süreç belirtileri de buldular. Bu da Drakula'nın genetik bozukluklara sahip olduğunu gösteriyor.

Drakula'nın "kan gözyaşları döktüğünü" doğruydu. Drakula, bu hastalığının farkındaydı. Tarihçilerde bu bilimsel çalışmadaki hikayeyi, Drakula'nın hemolakri hastalığından muzdaripti olarak tanımlıyor.

Drakula'nın mektuplarını ilginç kılan asıl şey ise ekip, mektupları analiz ederken hayvansal gıda proteinlerinin bulunmadığını tespit etti.

Bilim insanları, Drakula'nın mektuplarında analizlerden yola çıkarak, "Gıda proteinleri yalnızca bitkisel gıdalarda bulunur, Prototip vampir bir vegan olabilir." şeklinde tanımlıyorlar.