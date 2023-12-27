Dünya’nın En İkonik Restoranları Açıklandı! Türkiye’den Hangi Restoranlar Listede Yer Aldı?
Dünya’nın en ikonik restoranları belli oldu! Türkiye’den hangi restoranlar listede yer aldı? Kaç Türk restoranı listede var? İlk sıraya hangi Türk restoranı yerleşti? İşte Dünya’nın en ikonik restoranları arasında yer alan 6 Türk restoranı…
Editör: Selime Albayrak
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Taste Atlas, her yıl yayınladığı Dünya’nın en ikonik yemek mekanları listesini güncelledi. Listeye Türkiye’den tam 6 restoran girdi. İşte Dünya’nın en ikonik restoranları arasında yer alan 6 Türk restoranı…
Gaziantep İmam Çağdaş Kebap ve Baklava
Gaziantep İmam Çağdaş Kebap ve Baklava, Taste Atlas’ın yayınladığı listeye göre 28. sırada yer aldı. 6 Türk restoranı arasından zirveye yerleşmeyi başardı.
Bursa Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta
Bursa Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta, Taste Atlas’ın yayınladığı listeye göre 39. sırada yer aldı. 6 Türk restoranı arasından ikinci sıraya yerleşti.
Antalya 7 Mehmet
Antalya 7 Mehmet, Taste Atlas’ın yayınladığı listeye göre 43. sırada yer aldı. 6 Türk restoranı arasından ise üçüncü sırada yer aldı.