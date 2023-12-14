Dünyanın En İyi 100 Yemeği Sıralandı! Türk Mutfağından 8 Yemek Listede Yer Alıyor

Değerlendirme sürecinde toplam 395.205 (271.819 geçerli) yemek derecelendirmesi ve 115.660 (80.863 geçerli) gıda ürünü derecelendirmesi yer aldı. Derecelendirme doğrultusunda her mutfak için 50 gıda ürünü yer aldı. Her ülkenin en iyi puan alan yemekleri ve gıda ürünlerinin ortalama derecelendirmelerine göre dünyanın en iyi puan alan mutfakları sıralandı.