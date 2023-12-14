Dünyanın En İyi 100 Yemeği Sıralandı! Türk Mutfağından 8 Yemek Listede Yer Alıyor
Dünyanın dört bir yanında; en iyi yemekler, yemek şehirleri ve gıda ürünlerinin listelendiği TasteAtlas 2023 sıralaması yayımlandı. En iyi dünya lezzetleri arasında Türkiye'den 8 yemek yer alıyor. İşte o yemekler...
Değerlendirme sürecinde toplam 395.205 (271.819 geçerli) yemek derecelendirmesi ve 115.660 (80.863 geçerli) gıda ürünü derecelendirmesi yer aldı. Derecelendirme doğrultusunda her mutfak için 50 gıda ürünü yer aldı. Her ülkenin en iyi puan alan yemekleri ve gıda ürünlerinin ortalama derecelendirmelerine göre dünyanın en iyi puan alan mutfakları sıralandı.
Dünya yemeklerinin sıralandığı listede Türkiye'den en üst sırada Cağ kebabı yer aldı. Listeye 20. sıradan giren Cağ kebabını, Kebap 37, Mantı 38'inci sırada yer buldu. En iyi 100 yemek dışında en iyi 100 mutfak da listelendi.
En iyi mutfak sıralamasında birinci sırada İtalya yer aldı. Türkiye'de, sıralamaya 15. sıraladan girmeye başladı.
ÇÖKERTME KEBABI EN İYİ DANA YEMEKLERİNİN BAŞINDA YER ALDI
TasteAtlas, en iyi dana yemekleri arasında Türk mutfağının gözdesi çökertme kebabına listenin başında yer verdi. Çökertme kebabını ardından Avusturya mutfağının bir parçası olan şinittzel yer aldı.