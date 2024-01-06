Dünyanın En Pahalı Maddesi! 1 Gramı 62 Trilyon Dolar...

Antimadde, kararsız olmasına rağmen, galaksiler arası uzay seyahati gibi birçok potansiyel uygulamaya sahip. Şu anda tıbbi görüntüleme ekipmanlarında da kullanılan antimadde, 20. yüzyılın başlarında teorik olarak öngörüldü ve 1932'de deneysel olarak keşfedildi.

Bu keşif, temel parçacık fiziğinde bir dönüm noktası oldu ve modern fizik için önemli bir temel attı. Antimadde, gelecekte enerji depolama, malzeme bilimi, astrofizik ve evrenbilim gibi alanlarda yeni uygulamaların kapısını açan heyecan verici bir bilimsel araştırma alanı.

Antimadde Nedir?

Antimadde, karşı madde veya karşıt madde, maddenin ters ikizi. Paul Dirac denklemiyle ortaya çıkarılmış ve daha sonraki gözlemlerle de varlığı doğrulanmıştır. Antimadde en basit hâliyle normal maddenin zıttıdır. Antimaddenin atomaltı parçacıkları, normal maddeye göre zıt özellikler taşımaktadır. Bu atomaltı parçacıkların elektrik yükleri, normal maddenin atomaltı parçacıklarının tam tersidir. Antimadde, Büyük Patlama'dan sonra normal maddeyle birlikte oluşmuştur; fakat sebebinin ne olduğunu bilim insanları tam anlamıyla bilemeseler de, evrende oldukça nadir bulunmaktadır.