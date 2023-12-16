Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı! Zirveye Hangi İçecek Yerleşti!

Dünya’nın en zararlı içecekleri belli oldu! Zirveye hangi içecek yerleşti! Dünya’nın en zararlı 7 içeceği hangileri oldu! İşte Dünya’nın en zararlı 7 içeceği…

# Dünya'nın en zararlı içecekleri
Editör: Selime Albayrak
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Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı! Zirveye Hangi İçecek Yerleşti! - Resim: 1

Kola

Herkes tarafından oldukça sevilen ve çok sık tüketilen kola en zararlı içecekler arasında ilk sıraya yerleşti.

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Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı! Zirveye Hangi İçecek Yerleşti! - Resim: 2

Sıcak Çikolata

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği sıcak çikolata ikinci sırada yer aldı.

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Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı! Zirveye Hangi İçecek Yerleşti! - Resim: 3

Milkshake

Tadıyla herkesi kendine hayran bırakan milkshake, en zararlı içecekler arasında üçüncü sıraya yerleşti.

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Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı! Zirveye Hangi İçecek Yerleşti! - Resim: 4

Enerji İçeceği

Vücudumuza enerji vereceğini düşünerek tükettiğimiz enerji içecekleri en zararlı içecekler arasında dördüncü sırada yer aldı.

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