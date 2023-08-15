Edebiyatın efsane ismi Tolstoy'dan ufkunuzu açacak sözler

Rus yazar Tolstoy. 19.yüzyılda Rus Edebiyatına önemli katkılar yapmış, dünyanın en büyük romancılarından biri olarak kabul edilmiştir. Rus yazar Tolstoy'dan hayatımıza ışık tutacak anlamlı sözler.

Edebiyatın efsane ismi Tolstoy'dan ufkunuzu açacak sözler
Edebiyatın efsane ismi Tolstoy'dan ufkunuzu açacak sözler
Editör: Süleyman Daban
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Rus yazar Tolstoy, gerçekçi kurgu ustası ve dünyanın en büyük romancılarından biri olarak kabul edilir. 19.yüzyılda yaşamış Rus Edebiyatı'nın efsane ismi Tolstoy, Rus Edebiyatı'nın şekillenmesinde büyük katkı yapmış, aynı zamanda o zaman yazdıkları ile şimdilerde bize hayatın içinde olanları anlatarak, bizim için düşünceler bırakmıştır.

Rus yazar Tolstoy, şimdiye kadar yazılmış en iyi romanlar arasında kabul edilen en uzun iki eseri Savaş ve Barış ve Anna Karenina ile tanınsa da Tolstoy'un daha kısa eserleri arasında yer alan, İvan İlyiç'in Ölümü eseri genellikle kısa romanın en iyi örnekleri arasında sınıflandırılır. Tolstoy, birçok alanda eserler yazmış olsa da son otuz yılında dünya çapında ahlak ile ilgili eserleri ile ün kazandı.

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TOLSTOY NE DEMİŞ?

1• Bir insanı bulunduğu mevki ile değil, göz koyduğu mevki ile ölçmek gerekir.

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2• Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.tolstoy

3• İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruştadır.

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4• İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

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5• Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

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6• Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın. Ve Unutma; ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın.

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7• Hayat bizi resmen dört işlemle sınar; gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der.

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8• Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan da kalbini. Bu yüzden harcayın ikisini de gitsin.

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9• İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

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10• Varlığı bir şey kazandırmayan insanların, yokluğu hiçbir şey kaybettirmez.

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11• Ne diye şeytana kızarsın? Bir iyilik yap da, o sana kızsın.

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12• Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.

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13• Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir. Ya yaşaman gerekenleri zamanında yaşayacaksın, ya da yaşamadım diye ağlamayacaksın.

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14• İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.

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15• Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder ama hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.

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16• Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir, bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

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17• Bir kadının kaderi, sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilir.

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18• Gerçek değer; gelmesi boşluk dolduran değil gitmesi boşluk yaratan.

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19• İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse aklından şikayetçi değildir.

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