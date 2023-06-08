Elektrik faturasını 5'e katılıyor! Baş belası ketıl kireci 10 dakikada nasıl temizlenir?

Potasyum ve sodyum bakımından zengin olan sular nedeniyle oluşan kireçten kolayca kurtulmanın yollarını sizler için araştırdık. Kireç çaycı ya da ketıl gibi elektronik aletlerin elektrik yakma gücünü artırır. Kaynama noktasını artırdığından faturaya normalinden daha çok ücret yansır. Kireç birikimini kolayca engelleyen bazı doğal yöntemler vardır.

Yurt dışında da yapılan araştırmalarda kirecin elektrik faturasına etkisi şoke etti. Sadece cebinize değil aynı zamanda kireçli ketıl ya da çaycıda kaynayan su mide ve bağırsaklarınıza da zarar verir. Vücuttaki toksitli sodyum oranını artırır.

KETILDAKİ KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Kireç temizlemenin en etkili yollarından biri limon tuzu ve sirkedir. Anında kirecin çözülmesini sağlar.

Bir yemek kaşığı limon tuzu ve bir yemek kaşığı sirke ekleyin.

Üzerine su doldurun. Ardından ketılı ya da çaycıyı çalıştırın.

Su kaynadıktan sonra altını kapatıp bekleyin kirecin çözüldüğünü görmüş olacaksınız.