Eltinizi kıskandıracak kabına sığmayan kek pişirmenin püf noktası! Asla sönme olmuyor

Kek yapmak aslında oldukça kolay bir işlemdir. Şimdi paylaşacağımız püf noktalarına dikkat ederek, harika bir kek yapabilirsiniz. A

Eltinizi kıskandıracak kabına sığmayan kek pişirmenin püf noktası! Asla sönme olmuyor
Son Güncelleme:

Kek yapmak, özellikle de kabına sığmayacak kadar büyük bir kek yapmak, birçok kişi için oldukça zorlayıcı bir deneyim olabilir. Ancak, doğru teknikleri kullanarak, mükemmel bir kek yapmak mümkündür. İşte, kek pişirirken dikkat etmeniz gereken 10 püf noktası.

1. Malzemeleri doğru ölçün: Kek yaparken malzemelerin doğru ölçülmesi oldukça önemlidir. Özellikle un, şeker ve yağ miktarlarına dikkat edin.

2. Malzemeleri oda sıcaklığında bekletin: Kek yaparken kullanacağınız malzemeleri önceden oda sıcaklığına getirin. Bu, malzemelerin daha iyi karışmasını sağlar.

3. Yumurtaları çırpın: Yumurtaları iyice çırpın. Bu, kekin kabarmasına yardımcı olacaktır.

4. Unu eleyin: Unu eleyerek topaklanmaları önleyin. Böylece kek daha kabarık olacaktır.

Eltinizi kıskandıracak kabına sığmayan kek pişirmenin püf noktası! Asla sönme olmuyor - Resim : 1

5. Karbonatı ve kabartma tozunu doğru ölçün: Karbonat ve kabartma tozunu doğru ölçün. Aksi halde kek kabarmayabilir.

6. Yağı eritin: Kek yaparken kullanacağınız yağı eritin. Böylece kek daha yumuşak olacaktır.

7. Kek kalıbını yağlayın: Kek kalıbını iyice yağlayın. Böylece kek kolayca çıkacaktır.

8. Fırını önceden ısıtın: Fırını önceden ısıtın ve kek pişirme süresine dikkat edin.

9. Keki fırına koyun: Keki fırına koyduktan sonra fırın kapağını açmayın. Aksi halde kekin kabarması engellenebilir.

10. Keki dinlendirin: Keki fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin. Böylece kek daha lezzetli olacaktır.

Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Öne Çıkanlar BRICS'te Tarihi Karar! 6 Yeni Üye Katıldı! Dünya Dengeleri Değişiyor! - Ulusal Kanal BRICS'te Tarihi Karar! 6 Yeni Üye Katıldı! Dünya Dengeleri Değişiyor! - Ulusal Kanal Nene Hatun yangına müdahale için Çanakkale'de! Nene Hatun yangına müdahale için Çanakkale'de!