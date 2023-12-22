En Fazla İş İlanı Açan Sektörler Açıklandı! İlk Sıraya Hangi Sektör Yerleşti?
İŞKUR verilerine göre en fazla iş ilanı açan sektörler belli oldu. İlk sıraya hangi sektör yerleşti? En fazla iş ilanı açan sektörler arasında hangileri var? İşte en fazla iş ilanı açan sektörler…
Editör: Selime Albayrak
Son Güncelleme:
İŞKUR, en fazla iş ilanı açan sektörleri açıkladı. En fazla iş alanı açan sektörler hangileri oldu? En fazla iş ilanı açan sektörlerin başında hangisi var? İşte en fazla iş ilanı açan sektörlerin ilk 5 sıralaması…
İmalat Sektörü
1 milyon 56 bin 81
Toptan ve Perakende Ticaret
315 bin 910
İdari ve Destek Hizmetleri
302 bin 935