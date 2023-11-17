En Güzel ve Anlamlı Cuma Mesajları | 2023 Görselli Kısa Cuma Mesajları

- Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevla’mın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

- Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun...