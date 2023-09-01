Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023 hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri

Eylül, edebiyat ve sanat dünyası için ilham kaynağı olan bir aydır. Yeni başlangıçların, hüznün ve umudun ayı olarak bilinir. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşabileceğiniz hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri:

# eylül ayı mesajları ve sözleri
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Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023 hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri - Resim: 1

"Gözlerimizde sonbahar, kalplerimizde umutla; hoş geldin Eylül."

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Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023 hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri - Resim: 2

"Eylül, yaşamın devam ettiğini ve her kaybedişin yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatır."

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Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023 hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri - Resim: 3

"En güzel hikaye bir Eylül ayında anlatılır gibi, en derin hikayeyi dinlemek de Eylül'ün işidir."

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Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023 hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri - Resim: 4

"Eylül, şiirlerin ve hikayelerin mevsimidir. Her yaprak bir sonbahar şiiridir."

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