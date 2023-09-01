Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023 hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri
Eylül, edebiyat ve sanat dünyası için ilham kaynağı olan bir aydır. Yeni başlangıçların, hüznün ve umudun ayı olarak bilinir. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşabileceğiniz hoş geldin eylül ayı mesajları ve sözleri:
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"Gözlerimizde sonbahar, kalplerimizde umutla; hoş geldin Eylül."
"Eylül, yaşamın devam ettiğini ve her kaybedişin yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatır."
"En güzel hikaye bir Eylül ayında anlatılır gibi, en derin hikayeyi dinlemek de Eylül'ün işidir."
"Eylül, şiirlerin ve hikayelerin mevsimidir. Her yaprak bir sonbahar şiiridir."