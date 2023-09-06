Eylül taşının koruyuculuğu nereden geliyor? Antik Çağlardan uzanan inanç!

Eylül Taşı'nın koruyuculuğu, antik çağlardan bu zamana kadar gelen bir inanç. Eylül Taşı Google'da arananlar arasında en üst sıralarda trend olmaya devam ediyor. Eylül Taşı'nın yani safir taşını bu kadar özel kılan nedir? Eylül ayının burç taşı safir taşı, kendisi kadar özel bir diğer taş olan ve Temmuz ayının burç taşının olan yakutun akrabasıdır.

Her ikisi de alüminyum oksidin kristal formu olan mineral korundumun özelliklerine sahiptir. Yakut ve Safiri birbirinden ayıran özellik ise kırmızı korindon yakut ve korundumun diğer tüm mücevher kalitesindeki formaları ise safirdir.

SAFİR TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Safir taşı sertliği Mohs ölçeğine göre 9'dur. Aslında safirler sertlik açısından elmaslardan sonra ikinci sıradadır.

Safir taşının rengi tipik olarak mavi taşlar olarak görünür. Çok soluk maviden derin indigoya kadar değişirler. Tam renk tonu, kristal yapı içinde ne kadar titanyum ve demir bulunduğuna bağlıdır. Bu arada mavinin en değerli tonu orta-derin peygamber çiçeği mavisidir. Bununla birlikte safirler, süslü safirler olarak adlandırılan diğer doğal renklerde ve tonlarda (renksiz, gri, sarı, soluk pembe, turuncu, yeşil, mor ve kahverengi) da bulunur . Kristal içindeki farklı türdeki yabancı maddeler, çeşitli değerli taş renklerine neden olur. Örneğin, sarı safirler rengini ferrik demirden alır ve renksiz taşlar hiçbir kirletici madde içermez.

Safir taşının kaynağı Dünya çapındaki en büyük safir kaynağı olarak öncelikle Avustralya, özellikle de Yeni Güney Galler'dir. Yıpranmış bazaltın alüvyon birikintilerinde bulunurlar. Avustralya safirleri tipik olarak koyu ve mürekkep rengi bir görünüme sahip mavi taşlardır. Öte yandan Hindistan'daki Keşmir, peygamber çiçeği mavisi taşların iyi bilinen bir kaynağıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise önemli bir kaynak Montana'daki Yogo Gulch Madeni'dir. Çoğunlukla endüstriyel kullanım için küçük taşlar verir.

Safir kelimesinin kökleri eski dillere dayanmaktadır: Latince mavi anlamına gelir. Antik Çağlarda Yunan tarihi zamanlarında safirin kaynağı Arapça safirden geliyordu. Eski Persler safire “Gök Taşı” adını verdi.

Yunan kehanet tanrısı Apollon'un mücevheri safir, Apollon'un yardımını istemek için Delphi'deki türbesini ziyaret eden ibadetçiler takarlardı. Antik Etrüskler, M.Ö. 7. yüzyıla kadar safir kullanmışlardır.

Eylül ayının doğum taşı olmasının yanı sıra safir, ruhun saflığını da temsil ediyordu. Orta Çağ'dan önce ve Orta Çağ sırasında rahipler onu kirli düşüncelerden ve bedenin ayartmasından korunmak için giyerlerdi. Avrupa'nın ortaçağ kralları, bu taşlara yüzük ve broş olarak değer veriyordu ve bu taşların onları zarardan ve kıskançlıktan koruduğuna inanıyorlardı. Savaşçılar genç eşlerine sadık kalmaları için safir kolyeler takdim ettiler. Yaygın bir inanış, zina yapan bir kadın ya da zina yapan bir kişi ya da değersiz bir kişi tarafından giyildiğinde taşın renginin koyulaşacağı yönündeydi.

Antik Çağlardan uzanan inançlarda safir, Bazıları tarafından safirlerin insanları yılanlardan koruduğuna inanıyordu. İnsanlar zehirli sürüngenleri ve örümcekleri taşın bulunduğu bir kavanoza koyarsanız yaratıkların hemen öleceğine inanıyorlardı. 13. yüzyıl Fransızları safirin aptallığı bilgeliğe, sinirliliği ise iyi huyluluğa dönüştürdüğüne inanıyordu.