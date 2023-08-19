Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor

Çiçeklerin sağlığı ve güzelliği, bahçe sahipleri için önemli bir konudur. Bu nedenle, bitkilerin doğru bir şekilde beslenmesi ve bakımı büyük önem taşır. Ezip çiçeklerin dibine gömülmesi de bu konuda oldukça etkili bir yöntemdir.

Ezip çiçeklerin dibine gömme işlemi, çiçeklerin beslenmesine yardımcı olur ve daha sağlıklı bir büyüme sağlar. Bu yöntem, özellikle yumurta kabukları kullanılarak yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar verir.

Yumurta kabukları, içerdikleri kalsiyum ve mineraller sayesinde bitkilerin büyümesini destekler. Ayrıca, toprağın pH dengesini de düzenleyerek bitkilerin daha iyi bir şekilde beslenmesini sağlar.

Ezip çiçeklerin dibine gömme işlemi, özellikle sebzelerin yetiştirildiği bahçelerde de sıkça kullanılır. Bu yöntem sayesinde sebzeler daha sağlıklı ve lezzetli olur.

Yapmanız gereken tek şey, kullanacağınız malzemeleri iyice ezerek çiçeklerin dibine gömmektir. Bu işlemi düzenli olarak yaparak çiçeklerinizin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz

YUMURTA KABUKLARININ DİĞER KULLANIM ALANLARI

Kıyafetlerinizi beyazlatır

Kıyafetlerinizi beyazlatmakta zorluk çekiyorsanız, yumurta kabukları bu noktada yardımcınız olacaktır. Yumurta kabuklarını, bir tülbent ile sıkıca sarın ve kıyafetlerinizi beyazlatmak için çamaşır makinesinin içine koyun. Bu noktada beyazlarınızı, olduğundan beyaz gösterecek ve lekeleri kolayca çıkaracaktır.

Evde doğal tebeşir hazırlayın



Yumurta kabukları ile çocuklarınız için doğal tebeşir hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir kasede unu sıcak su ile karıştırın ve 1 yemek kaşığı ezilmiş yumurta kabuğu ekleyin. İyice karıştırın ve macun bir hale getirin. Eğer renkli olmasını istiyorsanız, istediğiniz renkte renklendiriciyi ekleyin ve tüm karışımı iyice karıştırın. Daha sonra bir kalıba dökün ve üç gün kurumasına izin verin. İşte doğal tebeşiriniz hazır!

Derleme: Ulusal.com.tr - Kaynak: milliyet.com.tr