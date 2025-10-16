Fazıl Say evlendi! Eşi Aslıhan And kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi. Çiftin sade töreninden kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Aslıhan And kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Aslıhan And, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nda solo flütisttir.
MSGSÜ’de İtalyan flütist Vieri Bottazzini ile lisans, Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda Prof. Juergen Franz ile yüksek lisans, Prof. Ayla Uludere ile de sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıştır.
And, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali’nde “Yükselen Yıldız” ödülüne layık görülmüş ve altın flüt ağızlığıyla ödüllendirilmiştir.
Fransa, İsviçre, Almanya, ABD, İtalya, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Kosova, Tayvan ve Çin dahil birçok ülkede konserler verdi.
2016–2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solo flütist olarak görev yapan sanatçı,
North German Radio Symphony Orchestra (NDR), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda misafir sanatçı olarak da sahne aldı.
“Flutissimo Flüt Festivali” (Fransa), “Dorian Müzik Festivali” (Tayvan) ve “Galway Flüt Festivali” (İsviçre) gibi uluslararası festivallerde konserler verdi, ustalık sınıfları düzenledi ve jüri üyeliği yaptı.