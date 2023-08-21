Forbes araştırması çiftlerin boşanma nedenlerini ortaya koyuyor! Boşanmaların en büyük nedeni ortaya çıktı evliler ve evlenmeyi düşünenler dikkat!

Çiftler arasındaki boşanma oranlarının artış gösterdiği günümüzde, Forbes'un gerçekleştirdiği bir anket çarpıcı sonuçlarla gündeme geldi. Evliliklerin sürdürülmesinin giderek zorlaştığına dair kanıtlar ortaya çıkarken, boşanma oranlarının başlıca nedenlerine dair dikkat çekici bilgiler elde edildi. Boşanmaların en büyük nedenini ve devamında sıralanan ana sebeplerin listesini sizin için derledik:

FORBES ARAŞTIRMASI ÇİFTLERİN BOŞANMA NEDENLERİ ORTAYA KOYUYOR! BOŞANMALARIN EN BÜYÜK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Çiftlerin En Sık Boşanma Nedeni: Kariyer

ABD genelinde yapılan kapsamlı bir ankete göre, evliliklerin sonlanmasının en önemli nedenlerinden biri olarak "kariyer" öne çıkıyor. Ankete katılan 1.000 kişi üzerinde yapılan çalışma, evliliklerde en sık rastlanan çatışma türlerini ve boşanma nedenlerini açığa çıkardı.

Kariyer Seçimleri ve Gelecek Planları Çatışması

Ankete göre, katılımcıların %46'sı, kariyer seçimlerinin veya geleceğe dair planların evliliklerinde büyük bir çatışma kaynağı olduğunu belirtti. Bu çatışmalar, kişilerin kariyer tercihleri nedeniyle çiftler arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor.

Ebeveynlik Anlayışındaki Farklar

Anket sonuçlarına göre, evliliklerin sonlanmasına sebep olan ikinci büyük etken, ebeveynlik anlayışlarındaki farklar. Katılımcıların %43'ü, ebeveynlik konusunda anlaşmazlık yaşandığı için boşandıklarını ifade etti.

Boşanma Kararları Genellikle Tek Taraflı

Ev içi iş bölümü ve aile içi sorunlar da boşanma nedenleri arasında yer alıyor. Ankete göre, boşanma kararlarının büyük bir kısmı tek taraflı olarak alınıyor. Katılımcıların yalnızca %27'si boşanma kararını ortaklaşa aldıklarını belirtti.

Yeni Evli Çiftlerde Uyum Eksikliği Öne Çıkıyor

Özellikle yeni evli çiftler arasında en yaygın boşanma nedeni "uyum eksikliği" olarak öne çıkıyor. İlk yıllarında boşanan çiftlerin %59'u, uyum eksikliği nedeniyle ayrıldıklarını dile getirdi.

Diğer Boşanma Nedenleri

Araştırma sonuçlarına göre, boşanma nedenleri arasında aile desteğinin eksikliği, sadakatsizlik ve finansal sorunlar da bulunuyor. Boşanmaların çoğunluğu evliliğin 3. ve 7. yılları arasında gerçekleşirken, 10 yılın sonrasında ise sadakatsizlik veya yakınlık eksikliği gibi nedenler öne çıkıyor.

Forbes'un yaptığı bu araştırma, günümüzdeki evlilik dinamiklerini ve boşanma trendlerini anlamamıza yardımcı oluyor.