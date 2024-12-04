Görenler tanıyamadı: Ünlü oyuncu yeni rolü için 20 kilo aldı!

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi dizilerdeki etkileyici oyunculuğuyla tanınan Oktay, 'Harman Yeri' dizisinde farklı bir tarzla izleyici karşısına çıkacak. Dizide sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik olarak da derinlikli bir karaktere bürünecek olan Oktay, bu yeni projesiyle oyunculuk kariyerine yeni bir yön veriyor.