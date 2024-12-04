Görenler tanıyamadı: Ünlü oyuncu yeni rolü için 20 kilo aldı!
Ünlü oyuncu Berk Oktay, 'Harman Yeri' dizisinde pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat verebilmek için büyük bir fiziksel dönüşüm geçirdi. 20 kilo alarak hayranlarını şaşkına çeviren Oktay’ın yeni görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Berk Oktay, 'Harman Yeri' adlı yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oktay, dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterini canlandıracak. Bu rol için büyük bir fiziksel dönüşüm geçiren oyuncu, tam 20 kilo alarak hayranlarını şaşırttı.
Berk Oktay, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Rolüne hazırlanabilmek için 20 kilo alan oyuncu, sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Oktay, fotoğrafına "Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey" notunu ekledi.
Pehlivan karakteri için yalnızca fiziksel değişimle kalmayan Berk Oktay, Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersleri aldı.
'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi dizilerdeki etkileyici oyunculuğuyla tanınan Oktay, 'Harman Yeri' dizisinde farklı bir tarzla izleyici karşısına çıkacak. Dizide sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik olarak da derinlikli bir karaktere bürünecek olan Oktay, bu yeni projesiyle oyunculuk kariyerine yeni bir yön veriyor.