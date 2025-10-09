Green Card başvurusu 2025-2026 ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? DV Lottery başvuru ekranı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Green Card (DV Lottery) başvuru süreci için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim – Kasım döneminde başvurular alınacak. DV-2026 sürecine katılmak isteyen adaylar, resmi başvuru tarihini bekliyor
ABD’de oturma ve çalışma hakkı sunan Green Card çekilişi (Diversity Visa Programı) için başvuru heyecanı başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl açılan başvuru dönemi, 2025–2026 yılı için de Ekim–Kasım aylarında gerçekleşecek.
Geçtiğimiz yıl 2 Ekim 2024’te başlayan başvuru süreci bu yıl da benzer tarihlerde başlayacak. Başvurular yalnızca resmî site olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Henüz DV-2026 başvuru tarihleri resmî olarak açıklanmadı ancak başvuru ekranının kısa süre içinde aktif olması bekleniyor. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerektiği hatırlatılırken, adayların e-posta yoluyla veya farklı platformlardan yapılan sahte duyurulara itibar etmemesi uyarısında bulunuldu.