Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: “Bize kim iftira attıysa, hukuk önünde bedelini ödeyecek”

Ünlü sanatçı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatının ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

“Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık” diyen Gülter, hakkında çıkan “yasaklı madde kullanımı” ve “annesiyle para ilişkisi kurduğu” gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve “Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim. Annemin adı üzerinden yapılan bu iftiralar bizi yıprattı” dedi.

“HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ZAMAN YASAKLI MADDE KULLANMADIM”

“Evet ne yazık ki benim ve kardeşim için bir çok iftira ortaya atıldı. Yasaklı madde kullandığım ve bundan dolayı sabıkam olduğu, annemle para için ilişki kurduğum gibi çok çirkin iftiralara maruz kaldım. Adli sicil kaydımı sizinle de paylaşıyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Test de yaptırdım ve bunu da sizinle paylaşıyorum.”

Gülter, hem meslek hayatını hem de özel yaşamını şöyle anlattı:

“Ben 2016'dan beri çalışan bir insanım. 4 yaşında bir kızım var, kızımı da tek başıma büyütüyorum. Çok severek evlendim ancak çok yanlış bir evlilik yaptım. Uzun zaman da boşanmak için mücadele ettim. Bu süreçte de annemin evine geldim. 6 aylıktı kızım annemin evine geldiğimde. Zaten kızım erken doğumdan dolayı çok küçük dünyaya geldi. Boşanma aşamasındayken eski eşim cezaevine girdi. O süreçte Sosyal Hizmetler annemin evine gelip çocuğa oda yapmamı ve benim de sigortalı bir işte çalışmam gerektiği söylendi. Ben de sigortalı olarak mesleğim olan hemşirelik yapıyorum. Özel bir hastanede yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Yani ben yıllardır kendi paramı kazanıyorum. Bana bu süreçte söylenenler tamamen iftira.”

“ACIMI ÇOK YAŞAMAK İSTERDİM, HÂLÂ YAŞAYAMADIM”

“Acımı çok yaşamak isterdim, hâlâ daha acımı yaşayamadım. Annemin doğum gününde mezarına giderken kardeşimin ve benim dizlerimiz titredi. Herkes bizden önce annemin mezarını ziyaret etti ama annemin ihtiyacı olan insanlar ben, kardeşim ve torunuydu. Biz annemizi nasıl defnettiğimizi anlayabildik, ne gasilhanedeki yüzünü hatırlayabildik, ne de camiyi hatırlayabildik. Biz acımızı yaşayamadık, yasımızı da yaşamıyoruz.”

“BİZE İFTİRA ATANLAR ANNEMİN YAKINI DEĞİLDİ”

“Patronum dediği kişiyi ben hayatımda sadece 2 defa 20 dakika gördüm. Birinde annemi almaya gittiğimde diğerinde de nişanlımla mekana gittiğimde gördüm. Zaten annem beni çalıştığı mekanlara götürmek istemezdi, kız çocuğusun derdi. Benim bu kadar az görmüş birisi beni nasıl tanıyabilir? Ekranlara çıkıp annemin yakını gibi kendini göstererek bize iftira atanlar, annemin yakını falan değildi. Bunu söylemek isterim.”

“Ben ilahi adalete inanan biriyim. İlahi adalet yerini bulacaktır. Bize acımızı yaşatmadılar, bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Hâlâ daha acımızı yaşamıyoruz.”

“ANNEM BENİM EN YAKIN ARKADAŞIMDI”

“Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım.”

“ANNEMİN ASİSTANINA DA İFTİRA ATIYORLAR”

“Ona da iftira atıyorlar. Benim anneme her zaman sahip çıktı. O bizim ablamız gibi. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Her zaman anneme destek olmuştur. Şunu da belirtmek isterim, annem Sultan Hanım'ı sahiplenmişti hatta hastanede tedavi gördüğü süreçte kendi velisiymiş gibi ailesiymiş gibi onlar adına hastanede imza attı bu kayıtlarda bellidir.”

“BU TESTİ ANNEM VE KIZIM İÇİN YAPTIRDIM”

“Aslında kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez.”

“ANNEMİN MAL VARLIĞI HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER TAMAMEN YALAN”

“Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkalla, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım.”

“İFTİRA ATANLARLA YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

“Hakkımızda kim günahımızı alıp, iftira atıyorsa onlardan şikayetçi olduk. Avukatımız gerekli işlemleri başlattı, devam da edecek. Bizim amacımız maddiyat değil, biz onur mücadelesi veriyoruz. Bu süreçte çok yıpratıldık. Büyük iftiralara maruz kaldık. Bize kim iftira attıysa, hukuk önünde bedelini ödeyecek. Benim de kardeşimin de ciğeri yanıyor. Annemin ölümünün ardından yasımızı bile tutamadık. Biz çekirdek bir aileyiz, aramızda çok güçlü sevgi bağımız var. Ben bir kız çocuğu annesiyim. Onu nasıl büyüttüğümü bir Allah bir ben bir de annem bilir. Benim adımı ağızlarına almadan önce bir anne olduğumu lütfen düşünsünler. Bizim ciğerimiz yanıyor, acımızı yaşamak istiyoruz.”

KAYNAK