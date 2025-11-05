Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2026 hac kuraları başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kurası bugün noter huzurunda Diyanet Konferans Salonu’nda çekilecek. Kura çekimine bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, bugün saat 10.30’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR

Hac kurasında başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Buna göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt yaptırdığı yıla göre belirleniyor.

Örneğin, hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan bir adayın ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alıyor.

Daha önce hacca gidenlerin başvuruları ise alınmadığı için kuraya dahil edilmiyor.

84 BİN 942 HACI ADAYI BELİRLENECEK

Türkiye’den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılacak kura çekimiyle 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek. Türkiye’ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ise 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netlik kazanacak.