Hogwarts Treni İstanbul'a Geliyor! Harry Potter Hayranları Bu Habere Bayılacak! Dünyadaki Dördüncü Mağazası İstanbul'da Açılıyor!
Harry Potter hayranları bu haberle havalara uçacak. Britanyalı yazar J.K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serinin dünyadaki dördüncü mağazası 16 Aralık'ta İstanbul'da açılacak.
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Yediden yetmişe dünyadaki herkesi kendine hayran bırakan Harry Potter önemli kült filmler arasında yer almakla beraber hala severek izlenmekte.
Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır üreticisi ve perakende partneri olduğu Sihir Dükkanı tarafından Mall of İstanbul’da Harry Potter mağazası açılacak. Bu haber Potter hayranlarını heyecanlandırmakla beraber farklı ve özel bir deneyimle buluşturmayı hazırlanıyor. Açılacak olan mağaza aynı zamanda Türkiye'de ilk lisanslı Harry Potter mağazası olma özelliğini taşıyor.
‘Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı’ 200 metrekarelik bir alana sahip olacak. Mağazada Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serilerine ait olan 500'e yakın ürün buluncak.
Mağaza her gün 10:00-22:00 arasında açık olacak.