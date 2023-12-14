Hogwarts Treni İstanbul'a Geliyor! Harry Potter Hayranları Bu Habere Bayılacak! Dünyadaki Dördüncü Mağazası İstanbul'da Açılıyor!

Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır üreticisi ve perakende partneri olduğu Sihir Dükkanı tarafından Mall of İstanbul’da Harry Potter mağazası açılacak. Bu haber Potter hayranlarını heyecanlandırmakla beraber farklı ve özel bir deneyimle buluşturmayı hazırlanıyor. Açılacak olan mağaza aynı zamanda Türkiye'de ilk lisanslı Harry Potter mağazası olma özelliğini taşıyor.