Hollywood’un parlayan yıldızıydı… Loni Willison'ın acı dolu yaşamı

RadarOnline’a göre Willison, kariyerinin zirvesindeyken 1,6 milyon dolarlık bir servete sahipti. Ancak 2014’te boşanma, iş kaybı ve ruhsal sorunlarla her şey değişti. Bir zamanlar Hollywood’un parlayan yıldızı olan Willison, şimdi Los Angeles sokaklarında çöplerin arasında hayatta kalmaya çalışıyor.