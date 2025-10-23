Hollywood’un parlayan yıldızıydı… Loni Willison'ın acı dolu yaşamı
Jeremy Jackson’ın eski eşi ve bir dönem fitnes dergilerinin yıldızı olan Loni Willison’ın yaşam mücadelesi. Kim bu “kötü insanlar”?
ÇÖP TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Bir döneme damga vuran “Sahil Güvenlik” dizisinin oyuncularından Jeremy Jackson’ın eski eşi olarak tanınan 37 yaşındaki Loni Willison, Los Angeles sokaklarında çöplerin arasında görüntülendi. Willison, son altı yıldır sokaklarda yaşıyor.
“BENİ KÖTÜ İNSANLAR BU HALE GETİRDİ”
Eski model, kendisine yiyecek ve ayakkabı veren muhabirle konuştu. Gösterişli Hollywood hayatının veya bağımlılığın değil, kötü insanların onu bu duruma getirdiğini söyledi. Willison, “Beni bu hale kötü insanlar getirdi” diyerek içini döktü.
“ÜNLÜ MÜ? BİLMEM AMA EVET”
Basın mensuplarının “Siz ünlü Loni Willison musunuz?” sorusuna “Ünlü mü? Bilmem ama evet” yanıtını verdi. Yorgun ve bitkin görünen Willison, hâlini doğal bir ifadeyle karşıladı.
“SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDAYIM”
Gazetecilerin “Kimse neden yardım etmiyor?” sorusuna ise “Sıkışıp kalmış durumdayım” diye yanıt verdi. Willison, “Birinden yardım istesem bile kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, sürekli hareket etmem gerekiyor” diyerek içinde bulunduğu ruh hâlini anlattı.
ESKİ EŞİ JEREMY JACKSON YARDIM ETMEDİ
Bir dönemin gözde dizilerinden “Baywatch”ta ‘Hobie Buchannon’ karakteriyle tanınan Jeremy Jackson’la evli olan Willison, 2012’de Maui’de evlenmişti. Ancak kısa sürede boşandılar. Boşanmanın ardından ilişkileri tamamen koptu. Jackson’ın eski eşine hiçbir şekilde yardım etmediği belirtiliyor.
Çiftin 2012’de Hawaii Maui’de çekilen balayı pozları, bugün yaşadığı zorlu tabloyla büyük bir tezat oluşturuyor. Willison, ailesiyle de tüm bağlarını koparmış durumda. Eski model, artık yakın çevresiyle bile görüşmüyor.
2016’DAN BERİ SOKAKLARDA YAŞIYOR
Willison, 2016’dan bu yana Kaliforniya çevresinde evsiz olarak yaşıyor. Zaman zaman çöpleri karıştırırken veya sokaklarda uyurken görüntülendi. Bir dönem fitnes dergilerinin kapaklarını süsleyen eski modelin cep telefonu bile kalmadı.
“KİMSENİN BANA YARDIM ETMESİNE İHTİYACIM YOK”
The Sun’a verdiği röportajda, “Eski eşimle de, arkadaşlarımla da görüşmüyorum. Kimsenin bana yardım etmesine ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı. Yardım tekliflerini reddettiği, kendi halinde yaşamayı seçtiği belirtildi.
RadarOnline’a göre Willison, kariyerinin zirvesindeyken 1,6 milyon dolarlık bir servete sahipti. Ancak 2014’te boşanma, iş kaybı ve ruhsal sorunlarla her şey değişti. Bir zamanlar Hollywood’un parlayan yıldızı olan Willison, şimdi Los Angeles sokaklarında çöplerin arasında hayatta kalmaya çalışıyor.
HOLLYWOOD’UN GÖLGEDE KALAN YÜZÜ
Uzmanlar, Willison’ın hikayesinin sadece bireysel bir trajedi olmadığını, Hollywood’daki “şöhret sonrası yalnızlaşma” ve “yardım sisteminin çöküşü”nü de gözler önüne serdiğini belirtiyor. Bu yönüyle Loni Willison, parlak ışıkların ardındaki karanlığı temsil eden acı bir örnek olarak gösteriliyor.