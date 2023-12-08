İlyas Yalçıntaş Ramsay Hunt Sendromuna Yakalandı! Ramsay Hunt Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü şarkısı İlyas Yalçıntaş "Rumsay Hunt" hastalığına yakalandığını açıkladı. Denge ve işitme problemi yaşayan ünlü şarkıcı, hastalığı hakkında bilgi verdi.
Ünlü Türk pop sanatçısı İlyas Yalçıntaş, 2 aydır hastanelerde dolandığını ve "Rumsay Hunt" hastalığına yakalandığını açıkladı.
HAYRANLARI ÇOK KORKTU
İlyas Yalçıntaş bir süredir sosyal medyada da gündemde de yer almıyordu. Yaptığı hastalık açıklamasından sonra da hayranları çok korktu.
SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI
Hastalığını sosyal medya üzerinden açıklayan Yalçıntaş: "Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum, sevgiler.
Arkadaşlar bu sendrom "herpes" adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım, Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler. Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim sevgiler."