Influencer faaliyetlerinin tehlike sınıflandırılması: Sosyal medyanın güvenlik yolculuğu

Sosyal medya, günümüzde iletişimin ve etkileşimin merkezi haline gelmiştir. Milyonlarca insan, her gün çeşitli platformlarda paylaştıkları içeriklerle dünyayla bağlantı kurar. Ancak, bu dijital dünyada da iş sağlığı ve güvenliği gibi konuların göz ardı edilmemesi gerektiği artık daha fazla anlaşılmaktadır. İşte bu noktada, Türkiye'de alınan önemli bir adım, "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında sosyal medyanın etkisini ortaya koymaktadır.

Sosyal Medya Fenomenleri ve Tehlike Sınıflandırılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önemli bir değişikliği duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile işyeri tehlike sınıfları listesi güncellenirken, dikkat çeken bir nokta öne çıktı. Artık "Video içeriklerinin yapım ve yayın faaliyetleri (Fenomenler (influencerlar) ve vloggerlar tarafından)" tehlikeli sınıfına alındı.

Tebliğdeki bu değişiklik, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından oldukça olumlu karşılandı. Zira, sosyal medya fenomenlerinin yapım ve yayın faaliyetlerinin, ergonomik riskler gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli tehlikeler taşıdığı gözlemlendi.

Sosyal Medya Etkileşimi ve Ergonomik Riskler

İnsanların uzun saatler boyunca ekran karşısında video içerikleri ürettiği sosyal medya platformları, beraberinde bazı sağlık sorunlarını getiriyor. Özellikle duruş bozukluğu gibi ergonomik riskler, bu alanda çalışanlar için kaçınılmaz bir gerçek olarak öne çıkıyor. Gün boyunca bilgisayar başında veya kamera karşısında uzun süreli çalışmak, boyun, sırt ve omurga sağlığını tehdit edebiliyor.

Bu durum, çalışanların yaşadığı fiziksel zorlukları ve sağlık sorunlarını artırabilir. Uzun süreli oturma veya ekrana bakma, bel ağrısı, boyun ağrısı gibi problemleri tetikleyebilir. İşte bu nedenle, sosyal medya platformlarında içerik üreten influencerların iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkatli olması gerekmektedir.

Ekip Çalışması ve İş Güvenliği

Tek başına çalışan influencerlar için tehlike sınıflandırmasının anlamı belirli kriterlere bağlıdır. Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına girebilmek için en az bir SGK'li işçinin çalışması gerekmektedir. Bu noktada influencerlar için tehlike sınıfının uygulanması, ekiple çalışanları kapsamaktadır.

Örneğin, bir influencer ekibi olarak video içerikleri hazırlayan kişiler, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm teknik emniyet tedbirlerini almak durumundadır. Video çekimleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek için uygun ekipman ve ergonomik düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Eğitim ve Risk Analizi

İş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli adımlardan biri, risk analizinin yapılmasıdır. İş yerinin tehlike sınıfının artmasıyla birlikte, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de artış gösterir. Aynı şekilde, risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planlarının da düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir.

Eğer sosyal medya influencerları dışarıda video çekimi gibi faaliyetlerde bulunuyorsa, bu faaliyetlere özel olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alması önemlidir. Özellikle açık hava koşullarında çalışma gereksinimi, daha fazla dikkat ve özen gerektirir.

Huzur Hakkı ve Tehlike Sınıflandırması

Bu değişiklikle birlikte, huzur hakkı alan kişilerin kongre, toplantı veya araştırma gibi faaliyetleri de "az tehlikeli" sınıfına dahil edildi. Bu da, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında farklı faaliyetlerin değerlendirildiği ve sınıflandırıldığı bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir.