İngiliz kraliyet ailesinin kara koyunu belli ki hala gönüllerde taht sahibi! Prenses Diana'nın kara koyun kazağı 1 milyon doların üstünde bir fiyata satıldı!
Kraliyet içinde bir başkaldırı göndermesi miydi yoksa yalnızca basit bir tesadüf mü? İngiliz kraliyet ailesinin kara koyunu belli ki hala gönüllerde taht sahibi! Prenses Diana'nın kara koyun kazağı 1 milyon doların üstünde bir fiyata satıldı!
Prenses Diana'nın ikonik "kara koyun" motifiyle süslenmiş kırmızı kazak, Sotheby’s Müzayede Evi'nin New York şubesinde 1,14 milyon dolarlık bir bedelle alıcı buldu.
Açık artırma 31 Ağustos'ta başladı ve artırmanın son anlarına kadar en yüksek teklif 200 bin doların altında seyretti.
Hatırlatmak gerekirse, Diana'nın Ford Escort marka arabası da geçen yıl 806 bin dolara satılmıştı.
Sotheby’s, kazığın tahmini değerini 50 ila 80 bin dolar arasında belirlemişti. Ancak müzayede evi, kazanın yeni sahibinin kimliğini açıklamadı.