İstanbul'da Deprem Olursa Ne Olur? Korkunç Görüntüler...
Uzmanların birbiri ardına İstanbul ve Marmara Bölgesi hakkında yaptığı deprem uyarıları İstanbulluları endişelendiriyor. Hâl böyleyken Yapay zekanın olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntülediği çizimler yeniden gündem oldu.
İstanbul için korkutan deprem uyarıları devam ediyor.
Prof. Dr. Naci Görür başta olmak üzere İstanbul'un mutlaka depreme hazırlanması gerektiği uzmanların ortak görüşü.
Son olarak Yunan jeoloji profesörü Efthimios Lekkas olası Marmara depremi için, "Evet, büyük bir olay bekliyoruz. Ülkedeki tüm bilim insanlarının görüşleri birbirine yakınlaşıyor. Yani bu bir zaman meselesi” yorumunu yaptı.
Donanım Haber kullanıcılarından Metin Akpınar, yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesini istedi.
Bing'in Image Creator özelliğini kullanan Metin Akpınar, Bing'ten İstanbul'un gerçek görüntüleri ile Türkiye'deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istedi.