Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz hayranları yıkıldı. Gelen haber doğrulandı

Yargı dizisi hayranlarına üzücü haber geldi. İki sezon boyunca ekranlarda kalan dizi, 2024 yılının mayıs ayında final yapacak ve tümden ekranlara veda edecek. Basında yer alan iddialar, sonunda doğrulandı ve Kanal D tarafından da yalanlanmadı.

YARGI DİZİSİ İÇİN TEK SEZONLUK ANLAŞMA SAĞLANMIŞ

Normalde tek sezonluk olarak kabul edilen dizi, reytingleri iyi gittiği için bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak seyircileri kırmamak adına dizi yoluna bir süre daha devam edecek. Ardından, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz hayranlarını üzen bir gelişme yaşanacak ve dizi veda edecek.

YARGI DİZİSİNE VEDA EDECEKLER

Yargı dizisinde peş peşe vedalar da yaşanacak. Gelen bilgilere göre, çok sayıda eski oyuncu da diziye veda edecek. Bu durum, dizinin son sezonunda daha da duygusal bir hava yaratacak gibi görünüyor.

YARGI DİZİSİ 3.SEZON NE ZAMAN?

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi, aynı gününde ekranda olacak. Eylül sonunda ise Kanal D yeni bölümleri yayımlayacak ve dizinin yeni bölüm çekimleri eylül başında başlayacak.

Yargı dizisi, iki sezon boyunca milyonlarca izleyiciye keyifli dakikalar yaşattı. Ancak her güzel şey gibi, bu dizi de bir gün sona erecek. İzleyiciler, son sezonun heyecanını ve duygusunu yaşamak için sabırsızlanıyor.

YARGI DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.

Derleme: Ulusal.com.tr