Kadim canavar efsanesi uyandı! Loch Ness canavarı gizleniyor mu?

Dünya tarihi birçok efsaneye ev sahipliği yapmaktadır. İskoçya tarihinin efsanesi olan Loch Ness canavarının yaşadığına dahil iddialar yine gündeme oturmuş durumda. Loch Ness canavarı efsanesi nedir? Loch Ness efsanesi haberimizde.

Kadim canavar efsanesi uyandı! Loch Ness canavarı gizleniyor mu?
Kadim canavar efsanesi uyandı! Loch Ness canavarı gizleniyor mu?
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Dünya tarihi, içinde birçok efsane barındırıyor. Bunlardan biri olan Loch Ness canavarıİskoçya'nın efsanevi canavarı yine gündem olmuş durumda. Canavarlar saklanıyor mu?

Araştırmacıların iddiaları destekleyen fotoğrafları, Loch Ness canavarının yaşadığı iddialarını gündeme getirdi. Bunun ile birlikte Loch Ness'te yaşayan bir canavarın raporları eski zamanlara kadar uzanıyor. Özellikle, Pict'in yerel taş oymaları, yüzgeçli gizemli bir canavarı tasvir ediyor. 

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iskoçya canavarı var mı?Loch Ness canavarı, kimileri varlığını iddia ederken, kimileri için tamamen bir uydurma. 

locj ness canavarıLoch Ness canavarı yine gündeme geldi. Express.co.uk sitesinin All Time Conspiracies isimli YouTube kanalına dayandırdığı haberine göre canavar gerçekten bulunmuş, ancak hükümet tarafından saklanıyor.

loch ness canavarı kalıntılarıLoch Ness canavarı, gündeme gelmişken iddialara göre iki ülkeyi birbirine düşürdü. İddialara göre, İngiltere'deki Doğal Tarih Müzesi'nin Loch Ness canavarının kalıntıları istediğini, ancak İskoç Kraliyet Müzesi'nin ise kalıntıların İskoçya'da kalmasını istediğini söylüyor.

loch ness efsanesiLoch Ness canavarı efsanesinden biri, 7. yüzyıldan kalma bir biyografide yer almaktadır. Aziz Columba'nın çalışmalarına göre M.S. 565 yılında canavar bir yüzücüyü ısırmış ve başka bir adama saldırmaya hazırlanmışken, Columba araya girerek canavara "geri dön" emrini vermiştir. Loch Ness canavarı, Columba'nın emrine itaat etti ve yüzyıllar boyunca yalnızca ara sıra görüldüğü bildirildi. Bu sözde karşılaşmaların çoğu, efsanevi su yaratıklarıyla dolu İskoç efsanesinden ilham almış gibi görünüyor.

loch ness efsanesiİddialara göre Loch Ness canavarı en son 1933'te görülmüştü ve bu efsaneyi o zamanlar büyüttü. O Nisan ayında bir çift, "ejderha veya tarih öncesi bir canavara" benzettikleri devasa bir hayvan gördü ve hayvan arabalarının yolunu geçtikten sonra suda kayboldu. 

loch ness efsane miOlay bir İskoç gazetesinde bildirildi ve bunu çok sayıda insanın gördüğü söylenmişti. İddiaların büyümesi üzerine, İskoçya, Deniz canavarını bulmak bu işler ile uğraşan avcı Marmaduke Wetherell görevlendirdi. 

loch ness canavarı izleriGölün kıyılarında, "yaklaşık 6 metre uzunluğunda çok güçlü, yumuşak ayaklı bir hayvana" ait olduğuna inandığı büyük ayak izleri buldu. Bununla birlikte, daha yakından incelendiğinde, Doğa Tarihi Müzesi'ndeki zoologlar, izlerin aynı olduğunu ve taban olarak su aygırı bacağı olan bir şemsiyelik veya kül tablasıyla yapıldığını belirlemişlerdi. Doğa Tarihi Müzesi'ndeki zoologların açıklamaları, canavar ile ilgili kalıntılarını yalanlıyordu. Bu açıklamalardan sonra Loch Ness canavarı, yine efsane olarak kalmaya devam etti.

loch ness iskoçyaFarklı yıllarda, Loch Ness efsanesi canlandırılmış olup iddialar fotoğraflar ile desteklenmiş olsa da şimdiye kadar sunulan kalıntıların hepsi yalanlandı. Kesin kanıt olmamasına rağmen, Loch Ness canavarı popülerliğini ve karlılığını sürdürdü. 21. yüzyılın başlarında, İskoçya ekonomisine yılda yaklaşık 80 milyon dolar katkıda bulunduğu düşünülüyor.

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