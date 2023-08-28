Kahveyi gürül gürül köpürtme tekniği! 45 yıllık aşçı işin sırrını verdi

Türk kahvesi, ülkemizin en sevilen içeceklerinden biridir. Ancak, gerçek anlamda lezzetli bir Türk kahvesi yapmak, özenli bir hazırlık gerektirir. İşte bu noktada, 45 yıllık tecrübesiyle aşçı İbrahim Mustafa Daşpınar, Türk kahvesi pişirirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını bizlerle paylaştı.

İlk olarak, kahve çekirdeklerinin taze olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü taze çekilmiş kahve çekirdekleri, daha lezzetli bir kahve demlememizi sağlar. Ayrıca, kullandığımız suyun kalitesi de oldukça önemlidir. İdeal su sıcaklığı 85-90 derece arasında olmalıdır.

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; İbrahim Mustafa Daşpınar, Türk kahvesi yaparken köpürtme tekniğine de dikkat çekiyor. Kahveyi gürül gürül köpürtmek, kahvenin lezzetini arttırır. Bu nedenle, kahveyi pişirirken köpürtmeyi ihmal etmemeliyiz.

Kahveyi pişirirken kullanacağımız cezve de oldukça önemlidir. Cezvemizin altının kalın ve düzgün olması, kahvenin eşit şekilde pişmesini sağlar. Ayrıca, cezvemizin sapının da uzun olması, kahveyi kolaylıkla karıştırmamızı sağlar.

Kahveyi pişirirken kullanacağımız şeker miktarına da dikkat etmeliyiz. İbrahim Mustafa Daşpınar, Türk kahvesine fazla şeker konulmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü fazla şeker, kahvenin lezzetini bozar.

Kahveyi pişirdikten sonra, fincanın içine önce köpüğü boşaltmalıyız. Daha sonra, kahveyi fincana doldurabiliriz. Bu sayede, fincanımızın içinde daha fazla köpük oluşur ve kahvemiz daha lezzetli hale gelir.

Son olarak, Türk kahvesini keyifle içmek için, doğru fincan seçimi de oldukça önemlidir. Kahve fincanımızın kulpu, elimize tam oturmalı ve fincanın şekli de kahvenin lezzetini arttırmalıdır.