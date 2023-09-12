Başrollerinde Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in yer aldığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük bir aşk hikayesini konu alıyor. Bir yanda hayalleri ve umutları elinden alınan Dilan, diğer yanda kan davasına son vermek ve kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran'ın hikayesi seyirciyle buluşacak. Peki Kan Çiçekleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kan Çiçekleri yeni sezonda neler olacak? Hep birlikte inceleyelim!

KAN ÇİÇEKLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kan Çiçekleri 145. bölüm fragmanı bugün yayınlandı! Fragmanı gören izleyiciler heyecanla Kan Çiçekleri yeni bölüm ne zaman diye merak etmeye başladılar. Kan Çiçekleri hafta içi her gün saat 16.30'da Kanal 7 ekranlarında izleyicisi ile buluşan efsane hareketli ve sürükleyici bir dizidir. Sezon arasına giren dizi tekrardan izleyici ile buluşacak. 145. bölümle sezona giriş yapacak olan dizinin fragmanı bugün yayınlandı! 18 Eylül tarihinde yeni bölümüyle sezonu açacak olan Kan Çiçekleri izleyici tarafından heyecanla bekleniyor! Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

KAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN EKRANLARDA OLACAK? KONUSU NE?

18 Eylül akşamı Kanal 7 ekranlarında olacak olan Kan Çiçekleri yeni fragmanı yayınlandı! İzleyiciler aylardır yeni sezonun gelmesini bekliyordu. Nihayet artık yayınlanacak! Başrollerinde Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in yer aldığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük bir aşk hikayesini konu alıyor. Bir yanda hayalleri ve umutları elinden alınan Dilan, diğer yanda kan davasına son vermek ve kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran. Hikayeleri "Kan Çiçekleri" aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.

Karabey ve Demir aileleri, uzun süredir devam eden kan davası nedeniyle yıllar içinde birçok kayıp yaşadı. Mardin'den İstanbul'a sürüklenen bu iki aile, yıllardır bekledikleri haberi Karabey konağında alırlar. Kan davasının faili Seyit bulundu. Ancak daha fazla kan dökülmesini istemeyen Baran, bu duruma son vermek için büyüklerinin itirazlarına rağmen Seyit'in kızı Dilan'la evlenme yolunu seçer. Dilan ise daha fazla can kaybı yaşanmaması için hayallerini bir kenara bırakır ve bu evliliği kabul eder. Ancak bu evlilik ikisi için de bir hapishaneye dönüşür.