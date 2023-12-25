Kanuni Sultan Süleyman’ın Sefere Çıkmadan Önce Yediği Yemekler! Kanuni Sultan Süleyman Sefere Çıkmadan Önce Neler Yedi?
Osmanlı padişahlarının sefere çıkmadan önce yedikleri yemekleri hiç merak ettiniz mi? Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman’ın sefere çıkmadan önce yediği yemekler hangileri? İşte Kanuni Sultan Süleyman’ın sefere çıkmadan önce yediği yemekler…
Editör: Selime Albayrak
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Çeşm-i Nigar Çorbası
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan Çeşm-i Nigar çorbası; süt, yumurta ve limon suyuyla terbiye edilerek hazırlanan bir çorbadır. Çeşm-i Nigar çorbası günümüzde terbiyeli mercimek çorbası olarak da adlandırılıyor.
Soğanlı Yumurta
Osmanlı Saray Mutfağının önemli yemekleri arasında olan soğanlı yumurta, padişahlara çorbadan sonra servis edilen bir yemek çeşididir.
Mahmudiye
Osmanlı Saray Mutfağının en popüler lezzeti olan Mahmudiye, 2. Mahmud’un en sevdiği yemeklerden biridir. Tatlı ve ekşinin mükemmel uyumunu gösteren Mahmudiye, tam bir Osmanlı yemeğidir.
Mutancana
Osmanlı mutfağının önemli bir parçası olan Mutancana, tavuk ya da kırmızı etle hazırlanan bir yemek çeşididir.