Kanuni Sultan Süleyman’ın Sefere Çıkmadan Önce Yediği Yemekler! Kanuni Sultan Süleyman Sefere Çıkmadan Önce Neler Yedi?

Çeşm-i Nigar Çorbası

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan Çeşm-i Nigar çorbası; süt, yumurta ve limon suyuyla terbiye edilerek hazırlanan bir çorbadır. Çeşm-i Nigar çorbası günümüzde terbiyeli mercimek çorbası olarak da adlandırılıyor.