Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar

Karıncalar ve hamamböcekleri, evlerde sıkça rastlanan istenmeyen misafirlerdir. Bu haşereler, ev içindeki gıda artıkları ve nemli ortamlarda kolayca üreyebilirler. Ancak, ev sahipleri bu istenmeyen misafirlerden kurtulmak için birçok yöntem denemiştir. Bu yazımızda, karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma teknikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Karıncaların Uzaklaştırılması

Karıncalar, evlerdeki gıda artıklarını koklayarak kolayca bulabilirler. Bu nedenle, evdeki yiyecekleri kapalı kaplarda saklamak önemlidir. Ayrıca, evin içindeki yüzeylerin temizliği de karıncaların üremesini engelleyebilir. Karınca istilası yaşanması durumunda ise, doğal yöntemler kullanılabilir. Limon suyu, sirke ve karbonat gibi malzemelerin karışımı ile hazırlanan bir solüsyon, karıncaların uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Hamamböceklerinin Uzaklaştırılması

Hamamböcekleri, evlerdeki nemli ortamlarda ürerler. Bu nedenle, evin içindeki nemin düşürülmesi önemlidir. Ayrıca, hamamböcekleri gıda artıkları ve pisliklerle beslendikleri için, evdeki yiyecekleri kapalı kaplarda saklamak da önemlidir. Hamamböcekleri ile mücadelede kullanılan bir diğer yöntem ise, tuzaklar kullanmaktır. Hamamböcekleri, gıda kokularından etkilendikleri için, gıda kokularının olduğu bir tuzak hazırlanabilir. Bu tuzak, hamamböceklerini yakalamak için etkili bir yöntemdir.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRMANIN EN UCUZ YOLU

Cumhuriyet.com.tr'de karıncaları uzak tutmanızı sağlayacak tamamen doğal yöntemler paylaşıldı. İşte o yöntemler

Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin. Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz.

Eğer evinizin belli bir bölgesine karıncalar akın etmişse su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz. Eğer karıncaları bahçenizin girişinde yakaladıysanız hortumla, suyu fışkırtmadan karıncalara su dökün. Merak etmeyin karıncalar suyla temas etmeleri halinde ölmeyeceklerdir. Sadece onları püskürteceksiniz.

Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında beş kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün. Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün. Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak. Son bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek. Hemen hemen herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.