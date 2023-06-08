Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?

Günümüzde en sık görülen hastalıkların başında kemik rahatsızlıkları gelir. Bunun yaşanmaması için uzmanlar mantar ve yumurta tarzı besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. İki besinden yapılan tarifler ise kemikleri demir gibi yapar. Sıklıkla tercih edilen lezzetlerin başında gelen mantarlı yumurta, ara öğün ve ana öğün olarak tüketilebilir.

Sıcak havalarda hafif bir lezzet olan mantarlı yumurta sayesinde vücudun ihtiyacı olan proteini hızla sağlamış olursunuz. Vücut gün içinde yüzde 30 - 45 arası protein değerlerini ister. Bu değerler yeterli oranda alınmadığında vitamin eksiklikleri tetiklenir.

MANTARLI YUMURTA NASIL YAPILIR?

MALZEMLER

3 adet yumurta

200 gram mantar

Karabiber, pul biber, kimyon

Yarım demet maydanoz

Bir adet sarımsak

Yarım çay bardağı süt

Yarım adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyup ince ince soğanları kesip ilave edin.

Soğanlar pembeleşince mantarları ince ince kesip ekleyin.

Ardından ise maydanozları ince kıyım kesin tavaya ilave edip kavurun.

Bir kasede yumurta ve sütü karıştırın.

Baharatları da koyduktan sonra mantarların üzerine dökün.

Bir kapakla kapatın.

Ardından kapağa pişen yumurtayı alıp ters çevirin.

5 dakika sonra ocaktan alın.

Afiyet şifa olsun...