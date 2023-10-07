Kilolarca Altın Takılan Gelin Halay Çekerken Zor Anlar Yaşadı

Şanlıurfa'da İzol ve Özdiker ailelerin evlatlarını hayatlarını birleştirdi. Yapılan düğünde geline 4 kilo altın takıldı. Altınların ağırlığından halay çekemeyen gelin zor anlar yaşadı.

Kilolarca Altın Takılan Gelin Halay Çekerken Zor Anlar Yaşadı
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Şanlıurfa'da İzol aşiretinin önderlerinden iş insanı Cihan İzol'un avukat oğlu Ferman İzol ile iş insanı Celal Özdiker'in kızı mimar Aslı Özdiker dünyevine girdi. Yapılan düğüne İzol aşiret lideri AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol ve bölgede yaşayan bazı aşiret lideriyle beraber binlerce kişi katıldı.

Şarkıcı Alişan ve sıra gece ekibi eşlik etti. O sıralarda gelin ve damadın başından aşağı paralar saçıldı. Saçılan paralar görevliler eşliğinde toplandı ve sandıklara konuldu.

Kilolarca Altın Takılan Gelin Halay Çekerken Zor Anlar Yaşadı - Resim : 1DÜĞÜNDE DOLAR SATILDI

Doları kalmayanlar içinse pratik çözüm bulundu. İzol ve Özdiker aileleri düğünde dolar sattı. Orkestra görevlisi salonda seyyar döviz bürosu gibi çalıştı.

Kilolarca Altın Takılan Gelin Halay Çekerken Zor Anlar Yaşadı - Resim : 2

 GELİN ALTINLARI TAŞIMAKTA ZORLANDI

Gelin Aslı Özdiker'e onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer ve gerdanlık kolye takıldı. 4 kilograma ulaşan altınları gelin taşımakta zorlandı. Halaya kalkan gelin, altınların ağırlığından zor hareket etti. 

Kilolarca Altın Takılan Gelin Halay Çekerken Zor Anlar Yaşadı - Resim : 3

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