Kim Milyoner Olmak İstere Katılan Ayşe Gündüz Hikayesiyle Herkesi Hüzne Boğdu

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan Ayşe Gündüz hikayesiyle herkesi hüzne boğdu. Filmleri aratmayan hayat hikayesiyle yarışmaya katılan Ayşe Gündüz herkesi çok şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İstere Katılan Ayşe Gündüz Hikayesiyle Herkesi Hüzne Boğdu
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucusu olduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta yarışmaya katılan ve başarılı bir performans gösteren Ayşe Gündüz hayat hikayesiyle herkesi şaşırttı. 

Kim Milyoner Olmak İstere Katılan Ayşe Gündüz Hikayesiyle Herkesi Hüzne Boğdu - Resim : 1

HAYAT HİKAYESİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Başarılı yarışmacı başarılı bir performans gösterirken aynı zamanda hayat hikayesiyle herkesi hüzne boğdu. 

"ÇOCUKLARIN ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA"

Yarışmada koltuğa oturur oturmaz kendisini tanıtan yarışmacı, "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım" dedi.

Kim Milyoner Olmak İstere Katılan Ayşe Gündüz Hikayesiyle Herkesi Hüzne Boğdu - Resim : 2

"ASIL ÖNEMLİ OLAN…"

Ayşe Gündüz, "925 gün önce doğal gaz patlamasında evleneceğim kişiyi kaybettim. Hayat bir şekilde geçiyor. Asıl önemli olan hayata nasıl baktığındır" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İstere Katılan Ayşe Gündüz Hikayesiyle Herkesi Hüzne Boğdu - Resim : 3

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA ULAŞTI!

Filmleri aratmayacak hayat hikayesiyle yarışmaya katılan Gündüz, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, büyük ödüle iki adım kala 11'inci soruyu da gördü.

Yarışmacının karşısına, 'Cibali Karakolu' adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İstere Katılan Ayşe Gündüz Hikayesiyle Herkesi Hüzne Boğdu - Resim : 4

BÜYÜK RİSK ALDI!

Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı büyük bir risk aldı. 'A- Yazarı Nejat Uygur'dur' cevabını verince yarışmadan elendi. Yarışmacı, 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

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