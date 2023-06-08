Kore sokaklarını karıştıran lezzet! Türkiye'de kuyruklara neden olan tteokbokki tarifi

Güney Kore yemekleri arasında en popüler olan tteokbokki ülkemizde de aranan lezzetler arasında yer aldı. Adeta Kore restoranlarında kuyruk oluşturan bu lezzetin tarifini evlerinizde deneyebilirsiniz. İşte tteokbokki tarifi...

Kore sokaklarını karıştıran lezzet! Türkiye'de kuyruklara neden olan tteokbokki tarifi
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Türk mutfağında Doğu ve Güneydoğuluların lezzetleriyle neredeyse yakın olan Kore yemekleri oldukça popüler hale geldi. Restoranların açılmasıyla da tüketimi artan bu lezzetlerden olan tteokbokkiyi evinizde de yapabilirsiniz. Güney Kore'de sokak lezzeti olarak bilinen tteokbokki için insanlar birbirleriyle yarışırlar. Her sokakta görülen ve pirinç keki olarak bilinen tteokbokki acı sosla yapılır. 

Görünüş olarak makarna ve erişteye benzeyen tteokbokki, en orijinal halini evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. 

tteokbokki nasıl yapılır

TTEOKBOKKİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu 

Bir çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı ılık su 

Yarım çay bardağı sıvı yağ 

kore yemekleri

Sosu için;

Yarım yemek kaşığı acı biber salçası 

Bir çay kaşığı toz biber 

Bir çay kaşığı şeker 

2 yemek kaşığı soya sosu 

Yarım çay kaşığı zencefil 

Yarım çay bardağı lahana turşusu 

Bir adet sardalya balığı 

Ve bir su bardağı ılık su 

Pişirme sırasında

Parçalı lahana 

2 dal yeşil soğan 

Yarım adet havuç 

2 yemek kaşığı sıvı yağ 

tteokbokki nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Bir kasenin içine pirinç ununu ve tuzu ilave edip karıştırın üzerine azar azar ılık suyu ekleyin yoğurun. 

Bir tencereyi su doldurun. Üzerine süzgeç koyup pirinç hamurunu bir yağlı kağıdına sarın ve süzgecin içine koyun. 20 - 30 dakika sonra alın.

Hamur kıvamı oturtulan pirinç keklerini ellerinizde yuvarlayıp şekil verin. Ya da hamuru yayıp dikdörtgen şeklinde kesin. 

Bu sırada başka bir tencerede sosu hazırlayın. Yağı tencereye koyup içine baharatları ve salçayı ilave ederken üzerine azar azar su koyun. Çok cıvık bir sos olması lazım. 

Ardından sosa yeşil soğanları, lahanayı ve havucu dilimleyip koyun. 

Pirinçleri bekletip bu kez kaynatın.

Ardından sosun içine koyup servis edin. Servis ederken kavrulmuş susam kullanabilirsiniz. 

Afiyet şifa olsun...

Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Mantarlı yumurta nasıl yapılır?Trend
# tteokbokki nasıl yapılır # kore yemekleri # yemek tarifleri # Güney Kore # Kore
Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Sürekli kola içerseniz ne olur? Atom bombası etkili baharat! Sakın çöpe atmayın! Hayatı kolaylaştırıyor
Çok Okunanlar
1 Göbeklitepe'deki polenlerde ilginç detay
2 Türkiye'deki en popüler turistik yerler
3 Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı böyle karşılandı
4 1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler!
5 Mit'ten PKK'ya üst düzey darbe