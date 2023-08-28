Kraliçelerin skandal ilişkileri: Neden öldürüldüler?

1. Kraliçe Catherine de' Medici - Kraliyet Aşk Üçgeni

Fransa Kralı II. Henry'nin karısı Kraliçe Catherine de' Medici'nin aşk hayatı hiç de basit değildi. İddia edilen ilişkileriyle ilgili söylentiler ve spekülasyonlarla çevriliydi. Hem 1547'den 1559'a kadar Fransa'nın kraliçe eşi olarak hem de 1559'dan 1589'a kadar kraliçe anne olarak geçirdiği süre boyunca çeşitli ilişkilerle suçlandı.

Onunla bağlantılı en önemli isimlerden biri Kral II. Henry'nin metresi Diane de Poitiers'ti. Catherine'in Diane ile ilişkisi yoğun bir rekabet ve entrika konusu haline geldi.