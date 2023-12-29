Küçük İbo'nun Son Hali ve Yeni İşi Herkesi Şaşırttı!

"Künefe salonu işletiyorum. Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum." İbrahim Tatlıses ile halen görüştüklerini belirten şarkıcı, "Küslük söz konusu değil. Halen ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman fikirlerini alıyoruz. İbrahim Tatlıses tartışılmaz büyük sanatçı ve ses" dedi.