Küçük İbo'nun Son Hali ve Yeni İşi Herkesi Şaşırttı!
Küçük İbo, 90'ların sonunda ses getiren çocuk şarkıcıları arasına ismini yazdırdı. Küçük İbo, birçok dizi ve filmi ismini vermiş ve projelerde yer almıştır. Küçük İbo'nun son halini ve işini görenler ise çok şaşırttı.
Televizyon şovlarının zirvede olduğu dönemlerde Hülya Avşar'ın, Küçük İbo'yu kucağına alıp sevmesinden sonra tüm Türkiye bu olayı konuşmaya başlamıştı.
O dönemlerde Küçük İbo'ya destek veren isimlerden biri de İbrahim Tatlıses'tir.
KÜÇÜK İBO YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Gerçek adı İbrahim olan Küçük, uzun zamandır ekranlarda gözükmüyordu. Snob Magazin'de yer alan bir habere göre Küçük İbo ortaya çıktı. Küçük İbo'nun artık müzikle uğraşmadığı ve yeni bir yaşama başladığı öğrenildi.
"Künefe salonu işletiyorum. Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum." İbrahim Tatlıses ile halen görüştüklerini belirten şarkıcı, "Küslük söz konusu değil. Halen ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman fikirlerini alıyoruz. İbrahim Tatlıses tartışılmaz büyük sanatçı ve ses" dedi.