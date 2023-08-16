Lokantalardaki çaylar bu teknikle lezzetli oluyormuş! Sırrını hiç açıklamamışlardı

Çay en sevilen milli içeceklerimizden. Özellikle lokantalarda yemek sonrası gelen çaylar çok lezzetli oluyor.

Çay demlerken bilmeniz gereken diğer püf noktalar;

* Taze çay kullanın. Çay satın aldıktan sonra mutlaka cam kavanozda muhafaza edin. Üstü açık paketlerden yaptığınız çay lezzetsiz olur.

* Çay demlerken mutlaka içme suyu kullanın. Çeşme suyu kireçli olduğundan demlediğiniz çayda lezzetsiz olacaktır. Bu yüzden bu püf noktayı kesinlikle atlamayın.

BİR PÜF NOKTA DAHA;

Kuzey Makedonya başta olmak üzere çok sayıda Balkan ülkesindeki Türk restoranlarında çay limonla servis ediliyor.

Aslında bu alışkanlık eskiden Türkiye'de de yaygındı.

Çayı peki neden limonla içmek gerekiyor?

C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önler. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını da sağlamaktadır. Ayrıca limonla içilen çay çok daha lezzetli olmaktadır.

5O yıl boyunca lokanta işleten Mustafa amca lezzetli çay demlemenin püf noktalarını anlattı.

DEMLİĞE ŞEKER KOYUN

Çayın acı olmasını pek istemeyiz. Ancak bunun pratik bir çözümü var.

Demlediğiniz çaya 1 tatlı kaşığı şeker eklemek çayın acısını almaya yardımcı olacaktır. Bir tutam eklenen şeker hem çayın acısını alacak hem de çayın çok daha lezzetli demlenmesini sağlayacaktır.

LEZZETLİ ÇAY İÇİN 10 PÜF NOKTA

1. Kaliteli çay yaprakları kullanın: Tavşan kanı çayının lezzetinin anahtarı, kaliteli çay yapraklarıdır. Bu nedenle, çay yaparken kaliteli ve taze çay yaprakları kullanmanız önemlidir.

2. Su sıcaklığına dikkat edin: Tavşan kanı çayı yaparken suyun sıcaklığı çok önemlidir. Su, kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kadar dinlendirilerek, 90-95 derece sıcaklığa düşürülmelidir.

3. Çay yapraklarını doğru ölçüde kullanın: Tavşan kanı çayının lezzeti, doğru ölçülerde çay yaprağı kullanımına bağlıdır. Genel olarak, 1 fincan suya 1 çay kaşığı tavşan kanı çayı kullanmanız yeterlidir.

4. Demleme süresine dikkat edin: Tavşan kanı çayını demlerken süreye dikkat etmek önemlidir. Genellikle, 3-5 dakika arası demleme süresi tavsiye edilir.

5. Demleme kabını doğru seçin: Tavşan kanı çayını demlemek için uygun bir demleme kabı seçmek önemlidir. Cam veya porselen demleme kabı, tavşan kanı çayının lezzetini korumak için en uygun seçenektir.

6. Demleme kabını ısıtın: Demleme kabını önceden ısıtmak, tavşan kanı çayının daha lezzetli olmasını sağlar. Bu nedenle, demleme kabını kaynar suyla önceden ısıtmanız tavsiye edilir.

7. Çayı süzmek için doğru araçları kullanın: Tavşan kanı çayını süzmek için uygun bir süzgeç veya filtre kullanmanız gerekir. Bu, çayın içindeki küçük parçacıkların çaydan ayrılmasını sağlar.

8. Şeker veya bal ekleyin: Tavşan kanı çayının lezzetini arttırmak için şeker veya bal ekleyebilirsiniz. Ancak, fazla şeker veya bal eklememeye özen gösterin.

9. Limon ekleyin: Tavşan kanı çayına limon eklemek, hem lezzetini arttırır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir.

10. Çayı doğru servis edin: Tavşan kanı çayını servis etmeden önce, demleme kabından fincana dökerek servis yapabilirsiniz. Ayrıca, yanında birkaç kurabiye veya tatlı ile servis etmek de lezzetini arttırır.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr - derleme: ulusal.com.tr - fotoğraflar: youtube.com