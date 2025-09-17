Mabel Matiz Perperişan şarkı sözleri: Bakanlık erişim engeli talep etmişti

Mabel Matiz’in son dönemde tartışmalara konu olan “Perperişan” şarkısının sözleri merak ediliyor. İşte Perperişan sözleri…

Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısıyla gündemde yer almayı sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın erişim engeli başvurusu tartışma yaratırken, şarkının sözleri de araştırılıyor.

Mabel Matiz – Perperişan sözleri

canıma yetti belalı bekarlık
yanmalı hangisine
ne yapıp etmeli oğlanı sormalı
bir koşu annesine

o bana gelmeli, tadıma varmalı
o cici toy bebe onun nesine?
diyo şeytan üstüne atla da
sal kuşu hanesine

yanıma yatmalı, beni de katmalı
çiğnediği sakızın nanesine
diyo şeytan üstüne atla da
sal kuşu hanesine

canım ister soysunlar beni
onla bi’ yastığa koysunlar
perperişan bulsunlar beni
ister çarmıha gersinler

hani ikimiz bi’ gömlekte
kalmaz bu muallakta
kara sevdam dönmek yok
isterse topa koysunlar

