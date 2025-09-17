Mabel Matiz Perperişan şarkı sözleri: Bakanlık erişim engeli talep etmişti

Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısıyla gündemde yer almayı sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın erişim engeli başvurusu tartışma yaratırken, şarkının sözleri de araştırılıyor.

Mabel Matiz – Perperişan sözleri

canıma yetti belalı bekarlık

yanmalı hangisine

ne yapıp etmeli oğlanı sormalı

bir koşu annesine

o bana gelmeli, tadıma varmalı

o cici toy bebe onun nesine?

diyo şeytan üstüne atla da

sal kuşu hanesine

yanıma yatmalı, beni de katmalı

çiğnediği sakızın nanesine

diyo şeytan üstüne atla da

sal kuşu hanesine

canım ister soysunlar beni

onla bi’ yastığa koysunlar

perperişan bulsunlar beni

ister çarmıha gersinler

hani ikimiz bi’ gömlekte

kalmaz bu muallakta

kara sevdam dönmek yok

isterse topa koysunlar