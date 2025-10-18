Mersin’de “ölü numarası”yla evlilik teklifi! Sosyal medyada gündem oldu

Mersin’de 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisine unutulmaz bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç adam, arkadaşlarının da desteğiyle sıra dışı bir plan hazırladı. Kaza süsü veren genç, yol kenarına yatarak üzerini gazetelerle örttürdü. Arkadaşları da kadını “kaza” bahanesiyle olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen genç kadın, sevgilisinin üzerinin gazeteyle örtüldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Şoka giren kadın, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen sakinleşemedi.

Bir süre sonra yerden kalkan genç adam, cebinden yüzüğü çıkarıp diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Ne var ki genç kadının tepkisi beklenmedik oldu. Sevgilisine sinirlenen kadın, önce şok yaşadı ardından tokadı bastı.

O anlar arkadaşları tarafından kayda alındı ve kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Görüntüler, “romantik mi tehlikeli mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.