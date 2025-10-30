Milyoner’de 1 milyonluk “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusunun cevabı ne?

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. İstanbul doğumlu yarışmacı Halil Enver Zorlu, 500 bin TL değerindeki soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL’lik soruya ulaşmayı başardı.

Zorlu’nun karşısına çıkan soru, Fenerbahçe taraftarlarının da ilgisini çeken tarihi bir konuyu gündeme getirdi.

Yarışmada sorulan 1 milyonluk soru şöyleydi:

“Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?”

A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saracoğlu

Sorunun doğru cevabı: C) Ziya Songülen

Ziya Songülen, 1907 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kuran isimler arasında yer almış ve kulübün ilk başkanı olarak görev yapmıştır. Songülen aynı zamanda Fenerbahçe’nin ilk futbolcularından biridir.