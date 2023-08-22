Müge Anlı hayranlarını üzen gelişme! Ekranı açanlar çok üzülecekler

ATV ekranlarında hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı yeni sezon seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu program bu yıl da izleyici karşısında olaylara farklı bir bakış açısı ve çözüm getirmeye hazırlanırken sosyal medyada dolaşan bir iddia herkesi çok üzdü.

Müge Anlı’nın emekli olacağı ve ekranı bırakacağı iddia edildi. Ancak bu iddia doğru çıkmadı.

Yeni sezon henüz başlamadı!

Bazı haber sitelerinde yeni sezon tarihinin 21 Ağustos’ta başlayacağı öne sürülmüştü. Ekranı açanlar Müge Anlı’yı göremeyince çok üzüldüler.

Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama...

Hurriyet.com.tr’nin servis ettiği habere göre; Programın yapımcısı Taner Ercan, Müge Anlı yeni sezon müjdesini verdi. Ercan açıklamasında, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' dedi. Ancak Müge Anlı'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

EYLÜL İDDİALARI

Öte yandan medya kaynaklarına göre yeni sezon dizileri Eylül ayının ortasında ekranda olacak. Henüz tatil bitmiş değil. O nedenle Müge Anlı’nın yayınlarının da Eylül ortasına sarkması söz konusu olabilir. Müge Anlı hayranları programın başlaması için sosyal medya üzerinden Müge Anlı ve ATV yönetimine peş peşe mesaj gönderdikleri öğrenildi.