Musluklarda oluşan kireç sorununu ortadan kaldıran yöntem -Tek bir leke bile kalmayacak

Banyo veya mutfak muslukları zamanla kireçlenir. Suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin birikmesinden kaynaklanır. Bu mineraller, sıcak suyla temas ettiklerinde, muslukların yüzeyine yapışarak beyaz veya sarı renkli bir tabaka oluştururlar. Bu tabaka, muslukların görünümünü bozduğu gibi, su akışını da engelleyebilir. Bu temizlik sırrı sayesinde musluklarda oluşan kireç sorunu yüzde 100 ortadan kalkıyor ve ömür boyu bu sorun oluşmuyor.

Elifsweethome isimli instagram kullanıcısının aktardığı bilgiye göre; musluklarda oluşan kireç sorununun önüne geçmek oldukça kolay. Sadece bu temizlik sırlarını uygulayın.

MUSLUKLARDA OLUŞAN KİREÇ SORUNUNU ORTADAN KALDIRAN YÖNTEM

Banyo ve mutfak musluklarında oluşan kireç sorununa dikkat çeken Elifsweethome, "Evinizde bir tane doğum günü pastası mumu varsa yeterli. Mumu muslukların üzerine sürün ve daha sonrasında mikrofiber bir bezle kuruluyın. Pasparlak oluyor ve uzun süre kireç tutmuyor.

KİREÇLENMENİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Kireçlenmeyi önlemek için, musluklarınızı düzenli olarak temizlemeniz ve bakım yapmanız gerekir. Bunun için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

- Sirke: Sirke, kireçlenmeyi çözmek için doğal ve etkili bir asittir. Bir miktar sirkeyi bir sprey şişesine doldurun ve muslukların üzerine sıkın. Birkaç dakika beklettikten sonra, bir bez veya fırça ile silin.

- Limon: Limon da sirke gibi asidik bir maddedir ve kireçlenmeye karşı kullanılabilir. Bir limonu ikiye bölün ve yarısını musluğun üzerine sürün. Bir süre bekledikten sonra, ılık suyla durulayın.

- Tuz: Tuz, kireçlenmeyi yumuşatmak için kullanılabilir. Bir miktar tuzu bir kabın içine alın ve biraz su ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu macunu musluğun üzerine yayın ve bir süre bekletin. Sonra ılık suyla durulayın.

Bu yöntemlerin yanı sıra, kireçlenmeyi önlemek için su filtresi kullanmak da faydalı olabilir. Su filtresi, suyun içindeki mineralleri azaltarak, kireçlenmenin oluşmasını engeller.

Banyo ve mutfak musluklarınızın kireçlenmesini önlemek için bu ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Böylece hem musluklarınızın ömrünü uzatabilir hem de su tasarrufu yapabilirsiniz.

UN YÖNTEMİNİ UNUTMAYIN

Sabah.com.tr'de yapılan bir paylaşımda ise musluklardaki kireçlerin önlenmesi için un önerisinde bulunularak, "Her evde olan ve genellikle hamur işlerinde kullanılan unu bu sefer temizlik için kullanıyoruz. Daha önce duymadığınız bu temizlik kullanımını çok basit bir şekilde halledebilirsiniz. Öncelikle musluğunuzun tamamen kuru olduğundan emin olmanız gerekiyor. Kuru musluğa az miktarda serpiştirdiğiniz unu bir bez yardımıyla bütün yüzeye etki etmesini sağlayın. Kısa bir süre bekleyerek kireçlerin nasıl yok olduğunu göreceksiniz." denildi.

MUSLUKTAKİ KİREÇLERİ ÖNLEYEN 5 ÖNERİ

1. Sirke kullanın: Musluğunuzdaki kireçlenmeyi önlemek için sirke kullanabilirsiniz. Sirkeyi bir kaba dökün ve musluğunuzun üzerine dökün. Ardından bir süre bekleyin ve su ile durulayın.

2. Limon suyu kullanın: Limon suyu da musluğunuzdaki kireçlenmeyi önlemek için etkili bir yöntemdir. Bir limonun suyunu sıkın ve musluğunuzun üzerine dökün. Bir süre bekledikten sonra su ile durulayın.

3. Kireç önleyici ürünler kullanın: Kireç önleyici ürünler, musluğunuzdaki kireçlenmeyi önlemek için en etkili yöntemlerden biridir. Bu ürünleri düzenli olarak kullanarak musluğunuzun temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.

4. Musluğu düzenli olarak temizleyin: Musluğunuzu düzenli olarak temizlemek, kireçlenme sorununu önlemenin en kolay yollarından biridir. Musluğunuzu her kullanımdan sonra bir bezle silerek temizleyin.

5. Su filtresi kullanın: Su filtresi, musluğunuzdaki kireçlenme sorununu önlemenin yanı sıra suyunuzu da temizler. Bu nedenle su filtresi kullanarak hem musluğunuzu koruyabilir hem de daha sağlıklı su içebilirsiniz.

Kaynak: Instagram elifsweethome, sabah.com.tr Derleme: Tgrthaber.com.tr -Ulusal.com.tr