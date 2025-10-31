Okulu bıraktılar, şimdi yapay zekayla servet kazanıyorlar!

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde, Turbo AI adlı girişimin hikayesi dikkat çekiyor.

Uygulama, ders kayıtlarından PDF’lere kadar her materyali interaktif çalışma notlarına dönüştüren sistemiyle öğrencilerin ve profesyonellerin ilgisini çekti.

2024 yılında Rudy Arora ve Sarthak Dhawan tarafından kurulan Turbo AI, yalnızca bir yılda beş milyon kullanıcıyaulaştı. Şirket, günlük 20 bin yeni kullanıcı kazanıyor.

Kurucular, üniversite yıllarında yaşadıkları bir problemden yola çıktı. CEO Sarthak Dhawan, “Not almakta zorlanıyordum. Aynı anda hem dinleyip hem yazmak imkansızdı. Bu yüzden neden yapay zekayı kullanmayayım diye düşündüm” dedi.

Bu fikirle geliştirilen ilk versiyon, ders kayıtlarını özetleyip bilgi kartları (flashcard) ve deneme soruları oluşturan “Turbolearn” adını taşıyordu. Uygulama önce Duke ve Northwestern öğrencileri arasında yayıldı, ardından Harvard ve MIT gibi üniversitelere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen girişim, artık sadece öğrenciler için değil; avukatlar, danışmanlar, doktorlar ve yatırım analistleri tarafından da kullanılıyor. Kullanıcılar uzun belgeleri yükleyip özet alabiliyor, hatta özetleri podcast formatında dinleyebiliyor.

Los Angeles merkezli 15 kişilik ekip, yatırım konusunda da temkinli ilerliyor. Şirket bugüne kadar yalnızca 750 bin dolar yatırım aldı. Kurucu ortak Arora, “Kurulduğumuz günden beri kârlıyız, bu yüzden aceleyle büyük yatırım alma ihtiyacı duymuyoruz” ifadelerini kullandı.