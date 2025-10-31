Okulu bıraktılar, şimdi yapay zekayla servet kazanıyorlar!

Yapay zeka destekli not alma aracı Turbo AI, iki üniversite öğrencisinin yan projesi olarak başladı. Kısa sürede beş milyon kullanıcıya ulaşan girişim, eğitimden profesyonel dünyaya kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Okulu bıraktılar, şimdi yapay zekayla servet kazanıyorlar!
Yayınlanma: Güncellenme:

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde, Turbo AI adlı girişimin hikayesi dikkat çekiyor.
Uygulama, ders kayıtlarından PDF’lere kadar her materyali interaktif çalışma notlarına dönüştüren sistemiyle öğrencilerin ve profesyonellerin ilgisini çekti.

2024 yılında Rudy Arora ve Sarthak Dhawan tarafından kurulan Turbo AI, yalnızca bir yılda beş milyon kullanıcıyaulaştı. Şirket, günlük 20 bin yeni kullanıcı kazanıyor.

Kurucular, üniversite yıllarında yaşadıkları bir problemden yola çıktı. CEO Sarthak Dhawan, “Not almakta zorlanıyordum. Aynı anda hem dinleyip hem yazmak imkansızdı. Bu yüzden neden yapay zekayı kullanmayayım diye düşündüm” dedi.

Bu fikirle geliştirilen ilk versiyon, ders kayıtlarını özetleyip bilgi kartları (flashcard) ve deneme soruları oluşturan “Turbolearn” adını taşıyordu. Uygulama önce Duke ve Northwestern öğrencileri arasında yayıldı, ardından Harvard ve MIT gibi üniversitelere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen girişim, artık sadece öğrenciler için değil; avukatlar, danışmanlar, doktorlar ve yatırım analistleri tarafından da kullanılıyor. Kullanıcılar uzun belgeleri yükleyip özet alabiliyor, hatta özetleri podcast formatında dinleyebiliyor.

Los Angeles merkezli 15 kişilik ekip, yatırım konusunda da temkinli ilerliyor. Şirket bugüne kadar yalnızca 750 bin dolar yatırım aldı. Kurucu ortak Arora, “Kurulduğumuz günden beri kârlıyız, bu yüzden aceleyle büyük yatırım alma ihtiyacı duymuyoruz” ifadelerini kullandı.

yapay zeka
Günün Manşetleri
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak
TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı
Okulu bıraktılar, şimdi milyon dolar kazanıyorlar Okulu bıraktılar, şimdi milyon dolar kazanıyorlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri