Onlar 2023 Ekim Ayının Bahtsızları! En Şanssız Burçlar!

Ekim ayı yaklaşırken, burç durumları ve gidişatları da değişiklik göstermekte. 2023 yılı Ekim ayındaki en şanssız burçlar hangileri? Hangi burcun başına gelmeyen kalmayacak? Detaylar sizler için hazırladığımız yazıda!

Ekim Ayı Kapıda! En Şanssız Burçlar Hangileri?

Ekim ayına girmek üzereyken astrologlar en şanssız burçlar hangileri konusunda uyardı. Ufak bir hatırlama yaparsak geçtiğimiz ayın en şanssız burçları terazi, yengeç ve koç burçlarıydı. Astrologlar bu burçları uyarmış, başlarına gelmeyecek olayın kalmadığına vurgu yapmışlardı. Eylül ayında terazi burcunun aşk hayatı alt üst olmuş, denge timsali burcun dengesi çok bozulmuştu.

Yengeç burçları namı diğer duygusal kelebekler duyguları konusunda fazlasıyla dalgalanma yaşamış, ayrılık bazı yengeçler için kaçınılmaz son olmuştu. Koç burcu ise ani reaksiyonlarını kontrol etmekte zorlanmıştı. Eylül ayı yukarıda saydığımız burçlar için oldukça zorlu geçti. Bu yüzden yeni aya girmeden, yeni ayda hangi burçların şanssız olduğunu bilip, bu burçlara sahip olan kişilerin gereken durumlarda önlem almaları ve sağlıkları konusunda dikkatli olmaları oldukça önemli. İşte ekim ayının en şanssız burçları!

Boğa Burçları

Boğa borçları ekim ayının en şanssız burçlarından. Bu burçtaki kişilerin ekim ayında iş hayatlarında şanssızlık yaşaması olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca finans açısından pek parlak bir döneme adım atmadıklarından, bu ay boğa burçları finansal açıdan yüksek bir kazanç, büyük bir atılım beklememelerinde fayda var. Ekim ayında boğa burcunun dikkat etmesi gereken iki önemli konu:

İş yerinde, uzman oldukları alanlarda terfi veya zam bekleyen Boğa burçları, 2023 ekim ayında hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Beklenmedik harcamalar yapmaları nedeniyle maddi konularda yani finansal açıdan sıkıntı yaşayabilirler.

Akrep Burçları

Akrep burçları ekim ayının en şanssız burçlarından. Akrep burcu kişilerinin ekim ayında ilgi ve dikkat eksikliğiyle test edilme olasılıkları yüksek görünüyor. Dikkat eksikliği iş hayatlarına da yansıyacağından, iş yerinde çalışmaları sırasında verimli olmaya, odaklanma artırıcı egzersizler yapmaya dikkat etmelerinde fayda var. Bu ay ego konusu da ayrıca sıkıntıya sebebiyet verebilir. Aşk hayatlarında ego çatışması sonucu partnerleriyle aralarında kavga çıkabilir. Ekim ayında akrep burcunun dikkat etmesi gereken iki önemli konu: