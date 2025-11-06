Osimhen’den hat-trick şov! Peki hat-trick ne demek, futbolda ne anlama geliyor?
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Benin karşısında üç gol atarak maça damga vurdu. Osimhen’in performansı sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever “hat-trick nedir?” sorusunu araştırmaya başladı.
Nijerya Milli Takımı’nın yıldız forveti Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında oynanan Benin maçında hat-trick yaparak ülkesine galibiyeti getirdi.
Osimhen, karşılaşmada 3., 37. ve 51. dakikalarda ağları havalandırarak skoru 4-0’a taşıdı. Bu performansıyla takımını play-off hattına soktu ve tribünlerden büyük alkış aldı.
Osimhen’in üç gol birden attığı maç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler “hat-trick ne demek?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
HAT-TRİCK NEDİR?
Futbolda “hat-trick”, bir oyuncunun aynı maçta üç gol atması anlamına geliyor. İngilizce “hat” (şapka) ve “trick” (numara) kelimelerinden türeyen bu terim, bir oyuncunun maç boyunca sergilediği üstün performansı simgeliyor.
Hat-trick genellikle forvet oyuncuları için büyük bir başarı sayılıyor. Taraftarlar arasında, “şapka çıkartılacak performans” anlamında da kullanılıyor.